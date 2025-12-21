Một số nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư về Quân đội nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Trong bài viết “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” tháng 12/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thắng lợi đó kết tinh, hội tụ bởi nhiều yếu tố, trong đó, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định./.