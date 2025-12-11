Liên tiếp giành HCV, Việt Nam lên top 2 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33

Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu bùng nổ khi giành đến 6 huy chương Vàng trong buổi chiều ngày thi đấu thứ 2 SEA Games 33.

6 tấm huy chương Vàng mà đoàn Việt Nam giành được trong chiều 11/12 đến từ các môn Karate, Taekwondo, Jujitsu và Thể dục dụng cụ.

Karate chính là đội tuyển "mở hàng" huy chương Vàng cho Việt Nam trong chiều nay sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan ở chung kết.

Các nữ vận động viên Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm và Hoàng Thị Thu Uyên thi đấu xuất sắc để giành huy chương Vàng nội dung quyền biểu diễn karate đồng đội nữ.

Tiếp nối thành công của Karate, đội tuyển Taekwondo nhanh chóng mang về tấm huy chương Vàng thứ 2 cho đoàn Việt Nam.

Ở trận chung kết, võ sỹ Hồng Trọng thi đấu áp đảo để giành chiến thắng cách biệt 16-8 trước vận động viên của Indonesia Tumakaka.

Sang hiệp 2, Hồng Trọng để thua đáng tiếc 8-10 nhưng ngay sau đó đã thắng cách biệt 10-5 ở hiệp 3 để thắng chung cuộc và giành huy chương Vàng.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 2 của đội tuyển Taekwondo tại SEA Games 33. Trước đó, chiều 10/12, Taekwondo Việt Nam giành huy chương Vàng ở nội dung đồng đội sáng tạo, với sự góp mặt của Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân.

Nguyễn Hồng Trọng (giáp đỏ) đã đánh bại các đối thủ để giành HCV. (Ảnh; TTXVN phát)

Cùng với Karate và Taekwondo, đội tuyển Jujitsu cũng đã có tấm huy chương Vàng thành công sau khi Đặng Đình Tùng đánh bại võ sỹ Philippines ở chung kết hạng cân 69kg.

Không lâu sau thành công của Đặng Đình Tùng, hai võ sỹ Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh cũng đã giành huy chương Vàng với chiến thắng ở chung kết nội dung Nage no Kata.



Hôm nay, Thể dục dụng cụ cũng đã bước vào thi đấu và ngay lập tức gặt hái thành công với việc liên tiếp giành được hai tấm huy chương Vàng.

Ở chung kết nội dung ngựa quay, Xuân Thiện hoàn thành tốt bài thi, đạt 14,367 điểm, xếp cao nhất và giành tấm huy chương Vàng cho thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Khánh Phong giành huy chương Vàng nội dung vòng treo.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam cũng đã giành thêm 4 huy chương Bạc đến từ môn Đua thuyền (2), Judo và Thể dục dụng cụ.

Ngoài ra, Việt Nam còn giành được 2 tấm huy chương Vàng ở môn MMA. Tuy nhiên những huy chương Vàng này lại không được tính vào bảng tổng sắp huy chương.

Tính đến 17 giờ chiều 11/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 37 huy chương, trong đó có 9 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 20 huy chương Đồng.

Thành tích này đã đưa đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

MMA Việt Nam giành 2 HCV nhưng không tính thành tích vào bảng tổng sắp huy chương. (Ảnh: TTXVN phát)

Tuy nhiên, khoảng cách giữa đoàn thể thao Việt Nam và đoàn dẫn đầu bảng tổng sắp SEA Games là chủ nhà Thái Lan vẫn còn khá lớn.

Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn chủ nhà Thái Lan đã giành được thêm 13 tấm huy chương Vàng.

Theo thống kê, đoàn thể thao Thái Lan đã gần cán mốc 60 huy chương tại SEA Games năm nay, trong đó có 32 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Indonesia cũng đã có thêm 3 huy chương Vàng trong ngày thi đấu hôm nay để tiếp tục đứng thứ ba trên bảng tổng sắp.

Cụ thể, đoàn Indonesia đã giành được 8 huy chương Vàng, 15 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng.

Trong khi đó, sau ngày mở màn thành công đoàn thể thao Singapore vẫn chưa có thêm huy chương Vàng nào trong ngày thi đấu 11/12.

Tính đến 17 giờ chiều nay, Singapore vẫn đang xếp thứ tư với 5 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Philippines đã có thêm 1 huy chương Vàng để vươn lên vị trí thứ 5 với 3 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng.

Đoàn Malaysia đứng vị trí thứ 6 với 2 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Myanmar cùng có số huy chương Vàng và huy chương Bạc như Malaysia nhưng xếp sau do kém hơn về huy chương Đồng (3 huy chương).

Đoàn thể thao Lào chưa có thêm huy chương và tiếp tục đứng thứ 8, trong khi hai vị trí còn lại lần lượt thuộc về Brunei và Timor Leste./.

