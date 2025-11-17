Đội tuyển Anh làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

Đội tuyển Anh đã nối dài chuỗi trận thăng hoa bằng chiến thắng 2-0 trước Albania ở lượt cuối bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Thủ quân Harry Kane đóng vai người hùng khi ghi cả hai bàn thắng để giúp Tam sư giành chiến thắng chung cuộc tại sân Air Albania.

Kết quả này đã đưa thầy trò Huấn luyện viên Thomas Tuchel thẳng tiến đến Mỹ, Canada và Mexico tham dự vòng chung kết World Cup 2026 với thành tích toàn thắng ở cả 8 lượt trận và không thủng lưới lần nào.

Màn trình diễn quá ấn tượng đã giúp Tam sư lập nên kỳ tích khi trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên trong lịch sử trải qua chiến dịch vòng loại World Cup có hơn 6 trận mà không thủng lưới bàn nào.

Trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 chỉ còn Tây Ban Nha có thể kết thúc vòng loại mà không thủng lưới, tuy nhiên "Bò tót" đá ở bảng 4 đội trong khi Anh đá ở bảng 5 đội.

Trên hành trình làm nên kỳ tích, đội tuyển Anh hai lần giành chiến thắng 2-0 trước Albania, khiến Latvia liên tiếp thua đậm. Đoàn quân của Thomas Tuchel vùi dập Serbia (5-0 và 2-0) và cuối cùng hai lần đánh bại Andorra (1-0 và 2-0).

Kết quả ấn tượng tại vòng loại chắc chắn sẽ giúp Anh tự tin trên hành trình chinh phục chiếc cúp vô địch World Cup 2026.

Bất bại ở vòng loại World Cup

Kể từ sau trận thua 0-1 trước Ukraine vào tháng 9/2009, Đội tuyển Anh đã không để thua bất trận đấu này tại vòng loại World Cup.

Tam sư đã trải qua 38 trận bất bại liên tiếp tại vòng loại, trong đó có đến 32 chiến thắng và 8 trận hòa. Tuy nhiên, vòng loại World Cup 2026 là ấn tượng nhất với thành tích toàn thắng - ghi 22 bàn và không thủng lưới lần nào.

Đội tuyển Anh đã ghi được tổng cộng 113 bàn thắng trong chuỗi trận bất bại của mình và chỉ phải nhận đúng 10 bàn thua.

Jordan Pickford - chốt chặn an toàn của Tam sư. (Nguồn: Getty Images)

Không chỉ vậy, Tam sư còn đang có được thành tích ghi bàn dài nhất lịch sử khi liên tiếp "phá lưới" đối phương trong 20 trận liên tiếp. Lần gần nhất Anh không thể ghi bàn là trận hòa 0-0 trước Slovenia ở EURO 2024.

Trong chuỗi thành tích 20 trận liên tiếp ghi bàn, Đội tuyển Anh đã khiến đối phương phải 46 lần vào lưới nhặt bóng, bắt đầu với siêu phẩm bàn thắng từ cú đá xe đạp chổng ngược của Jude Bellingham.

Thành tích bất bại đầy ấn tượng của Tam sư có sự đóng góp rất lớn của thủ thành Jordan Pickford.

Thủ môn 31 tuổi này hiện đã giữ sạch lưới 11 trận liên tiếp cho Đội tuyển Anh, bao gồm cả những trận giao hữu, bỏ xa kỷ lục giữ sạch lưới 7 trận liên tiếp trước đó mà anh cùng nắm giữ với huyền thoại Gordon Banks - nhà vô địch World Cup 1966.

Lần gần nhất Jordan Pickford phải vào lưới nhặt bóng là vào tháng 10/2024 khi Đội tuyển Anh để thua Hy Lạp 1-2 ở UEFA Nations League.

Harry Kane vượt qua huyền thoại Pele

Harry Kane tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi cả hai bàn thắng để giúp Đội tuyển Anh khép lại vòng loại World Cup 2026 hoàn hảo.

Với 2 lần xé lưới chủ nhà Albania, Harry Kane nâng tổng số pha lập công cho tuyển Anh lên 78, chính thức vượt qua huyền thoại người Brazil Pele.

Theo thống kê của Opta, kể từ vòng loại EURO 2020 diễn ra vào năm 2019 đến nay, Kane đã ghi tổng cộng 40 bàn ở vòng loại các giải đấu lớn (World Cup/Euro), con số nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới, bỏ xa cả Cristiano Ronaldo (32 bàn).

Kane vượt qua huyền thoại Pele. (Nguồn: Sky Sports)

Phát biểu sau trận đấu với Albania, Kane cho biết: "Đây là một trong những tập thể mạnh nhất mà chúng tôi từng có. Khi nhìn vào đội hình xuất phát hay lực lượng dự bị, Anh chắc chắn sẽ bước vào giải đấu với tư cách một trong những ứng viên vô địch. Chúng tôi đã xây dựng rất tốt, đã có một năm xuất sắc cùng huấn luyện viên mới và giờ hướng đến năm 2026 đầy thách thức.”

Nói về thành tích bất bại của Đội tuyển Anh, Kane nói: "Bạn không muốn kết thúc năm bằng một thất bại rồi phải chờ đến tháng 3 để thi đấu. Vì thế đây là chiến thắng quan trọng và chúng tôi có thể tận hưởng nó"./.

