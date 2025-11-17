Bồ Đào Nha và Na Uy chính thức giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026

Bồ Đào Nha và Na Uy đã trở thành hai đội tuyển mới nhất ghi tên mình vào danh sách tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sau khi loạt trận đêm 16 và rạng sáng 17/11 khép lại.

Bồ Đào Nha đi tiếp bằng màn "hủy diệt"

Sau hai trận liên tiếp gây thất vọng, Đội tuyển Bồ Đào Nha đã tìm lại được niềm vui bằng chiến thắng "hủy diệt" trong ngày bảng F hoàn thành vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Tại Estadio do Dragao, Bồ Đào Nha tạo thế trận hoàn toàn áp đảo và dễ dàng vùi dập Armenia 9-1. João Neves và Bruno Fernandes chính là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi cùng nhau lập nên cú đúp bàn thắng ở trận này.

Bồ Đào Nha có bàn thắng sớm ở ngay phút thứ 7 sau pha đánh đầu dễ dàng của Renato Veiga. Armenia ngay lập tức đáp trả bằng bàn gỡ hòa của Eduard Sperstian ở phút 18.

Tuy nhiên, bàn thắng của Sperstian là tất cả những gì mà Armenia có thể làm được trong chuyến làm khách này trước khi phải ngậm ngùi chứng kiến Bồ Đào Nha tạo nên "cơn mưa bàn thắng."

Trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1, đội chủ nhà có thêm 4 bàn thắng nữa của Gonçalo Ramos, João Neves (cú đúp) và Bruno Fernandes để dẫn trước 5-1.

Bồ Đào Nha có ngày thi đấu thăng hoa. (Nguồn: X)

Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục chơi ép sân. Bruno Fernandes và João Neves lại cùng nhau "phá lưới" đối phương để hoàn tất hat-trick, trước khi Francisco Conceição ấn định kết quả 9-1 ở những giây cuối trận.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Roberto Martínez khép lại vòng loại ở vị trí nhất bảng với 13 điểm (ghi 20 bàn và thủng lưới 7 lần), qua đó chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Đây cũng là lần thứ 8 Bồ Đào Nha góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau khi từng tham dự vào các năm 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022.

Na Uy gieo sầu cho Italy

Cùng với Bồ Đào Nha, Na Uy cũng đã giành quyền đến châu Mỹ tham dự World Cup 2026 sau trận đấu mang tính "sinh tử" với Italy tại bảng I.

Tại San Siro, Italy quyết tâm chiến thắng đậm để làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục để giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đoàn quân áo Thiên thanh đã khiến tất cả nghĩ về điều đó khi có bàn thắng mở tỷ số ngay phút 11 do công Francesco Pio Esposito.

Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì mà thầy trò Huấn luyện viên Gennaro Gattuso làm được trong trận đấu này, trước khi họ phải đón nhận "cơn mưa bàn thắng."

Na Uy khiến Italy trở nên nhạt nhòa. (Nguồn: Getty Images)

Na Uy đã có hiệp 2 bùng nổ với 4 bàn thắng được ghi bởi Antonio Nusa, Erling Haaland (cú đúp) và Jørgen Strand Larsen để thắng ngược 4-1 chung cuộc.

Chiến thắng thuyết phục này giúp Na Uy chính thức giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 với thành tích toàn thắng sau 8 lượt trận.

Đây là lần thứ tư trong lịch sử Na Uy góp mặt ở World Cup, sau khi tham dự sân chơi này vào các năm 1938, 1994 và 1998.

Còn với Italy, họ một lần nữa phải thi đấu ở vòng play-off và đối mặt với nguy cơ ngồi nhà coi World Cup qua tivi giống như hai kỳ gần đây.

Italy dừng bước ở vòng play-off World Cup 2018 sau thất bại trước Thụy Điển và bị Bắc Macedonia loại ở vòng loại World Cup 2022.

Ireland giành vé vớt siêu kịch tính

Ngoài những tấm vé chính thức, cuộc chiến giành suất tham dự vòng play-off cũng đã diễn ra căng thẳng giữa các đội tuyển.

Ireland chính là cái tên được nhắc đến trong danh sách này sau màn ngược dòng khó tin 3-2 trước Hungary để nuôi hy vọng tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Tại Puskas Arena, Hungary hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Daniel Lukacs và Barnabás Varga để nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh với Ireland.

Tuy nhiên, Troy Parrott đã khiến Hungary đi từ cảm xúc từ lo lắng đến sụp đổ khi ghi cả ba bàn thắng vào lưới thủ thành Dénes Dibusz, mang về tấm vé play-off cho Ireland.

Troy Parrott ghi 5 bàn ở hai trận gần nhất để giúp Ireland nuôi hy vọng đi tiếp. (Nguồn: AP)

Troy Parrott không ai khác chính là người đã khiến Bồ Đào Nha phải nhận trái đắng với một cú đúp bàn thắng vào lưới thủ thành Diogo Costa cách đây ít ngày.

Tấm vé play-off tranh suất dự World Cup 2026 là phần thưởng xứng đáng dành cho Ireland sau những nỗ lực phi thường từ chỗ tưởng chừng không còn cơ hội.

