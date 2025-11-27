Vì sao Campuchia quyết định rút khỏi môn bóng đá SEA Games 33?

Ủy ban Olympic Campuchia đã chính thức gửi thư cho Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Ban tổ chức SEA Games 33, để xác nhận không tham dự 8 môn thể thao, trong đó có môn bóng đá.

Ủy ban Olympic Campuchia mới đây đã thông báo với nước chủ nhà Thái Lan về việc rút lui khỏi nhiều môn tại SEA Games 33, trong đó nổi bật là môn bóng đá.

Ở môn bóng đá, tuyển U22 Campuchia nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan và Timor Leste. Đội sẽ đá trận đầu tiên vào ngày 6/12 gặp Timor Leste. Với nội dung nữ, Campuchia cũng ở bảng A với chủ nhà, Singapore và Indonesia. Đội đá trận mở màn vào ngày 4/12 gặp Singapore.

Việc Campuchia chính thức xin rút lui khiến Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sẽ phải có các phương án mới, gồm tiếp tục giữ nguyên các bảng đấu, hoặc bốc thăm lại./.