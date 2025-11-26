Tổn thất Văn Trường, thầy Kim "vá" tuyến giữa U22 Việt Nam bằng phương án nào?

Ngay trước thời điểm bước vào hành trình tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 (SEA Games 33), Đội tuyển U22 Việt Nam nhận "tin dữ" về lực lượng khi tiền vệ trụ cột là Nguyễn Văn Trường chắc chắn sẽ vắng mặt do dính chấn thương dây chằng gối và buộc phải tiến hành phẫu thuật.

Khoảng trống mà tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC để lại nơi tuyến giữa sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến những kế hoạch mà huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã chuẩn bị cho mục tiêu "giành Vàng" của U22 Việt Nam ở kỳ Đại hội lần này. Vậy đâu có thể là những sự lựa chọn thay thế khả thi cho nhà cầm quân người Hàn Quốc?

"Sao mai" Việt kiều gánh vác tuyến giữa?

Màn "tổng duyệt" trước SEA Games 33 của Đội tuyển U22 Việt Nam tại Giải giao hữu CFA Team China - Panda Cup 2025 đã khép lại không trọn vẹn khi ở lượt trận cuối gặp U22 Hàn Quốc hôm 18/11, Văn Trường dính chấn thương dây chằng gối.

Với chấn thương đòi hỏi quãng thời gian dài để điều trị và hồi phục, tiền vệ sinh năm 2003 sẽ không thể góp mặt trong đội hình của "Những Chiến binh Sao Vàng" tại kỳ Đại hội trên đất Thái Lan.

Đây là tổn thất lớn với đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik, bởi Văn Trường là nhân tố có vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi của U22 Việt Nam. Với thể hình tốt (cao 1m80) và phong cách thi đấu năng nổ, Văn Trường góp phần "quán xuyến" tuyến giữa của toàn đội khi đảm nhận cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hộ công.

Chấn thương của Văn Trường buộc huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tính đến những phương án thay thế nơi tuyến giữa của U22 Việt Nam. Ở đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã bổ sung vào danh sách thêm 2 nhân tố là Trần Thành Trung và Nguyễn Đức Việt - bộ đôi tiền vệ đều thuộc biên chế Ninh Bình FC.

Đáng chú ý, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do) từng được triệu tập để thi đấu tại Vòng loại U23 châu Á 2026 hồi đầu tháng 9/2025 vừa qua, nhưng sau cùng vẫn lỡ hẹn với màn ra mắt do chưa đảm bảo thể lực.

Tiền vệ Trần Thành Trung (thứ 2 từ trái sang) được kỳ vọng sẽ đủ thể lực ra sân ở SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

Thành Trung sinh năm 2005, từng lọt vào top 3 Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa giải 2024/25. Với kinh nghiệm đã "quen mặt" ở các cấp đội tuyển trẻ Bulgaria (từ U17 đến U21), "sao mai" Việt kiều này được kỳ vọng sẽ mang những nét tươi mới đến với tuyến giữa của U22 Việt Nam - trong điều kiện đủ thể lực ra sân.

"Thành Trung có khả năng tung ra những đường chuyền mang tính chiến thuật cao và cầu thủ này đã phần nào thể hiện được năng lực đó qua những trận đấu tại V-League - điều được kỳ vọng sẽ mang lại những nét tươi mới, hiện đại cho tuyến giữa của U22 Việt Nam," huấn luyện viên Đặng Phương Nam nhận định.

Trong trường hợp Thành Trung vẫn chưa "bắt nhịp" được với chiến thuật của thầy Kim, phương án Việt kiều khác có thể được tính đến là trường hợp của tiền vệ Viktor Lê.

Viktor Lê (số 14) có thể được kéo xuống thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Dù thường được xếp thi đấu trên hàng công ở chiến dịch Vòng loại U23 châu Á vừa qua, tuy nhiên với lợi thế về thể hình (cao 1m80) cùng khả năng tranh chấp tốt, Viktor Lê có thể được huấn luyện viên Kim Sang-sik kéo về vị trí tiền vệ trung tâm để đảm bảo khả năng cầm bóng nơi tuyến giữa của U22 Việt Nam.

Cơ hội xóa mác "trò cưng Troussier"?

Trong trường hợp thầy Kim muốn đảm bảo tính "chiến đấu" nơi tuyến giữa, mẫu cầu thủ cần mẫn như tiền vệ Thái Sơn có thể được trao cơ hội.

Không còn gây nhiều "xôn xao" như thời điểm thường xuyên chiếm suất đá chính ở Đội tuyển Quốc gia dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier, Thái Sơn thời điểm hiện tại phải cạnh tranh gắt gao hơn cho một vị trí chính thức trong đội hình U22 Việt Nam.

Ở cấp câu lạc bộ, Thái Sơn vẫn giữ vai trò quan trọng nơi tuyến giữa của Đông Á Thanh Hóa. Gánh vác nhiều "tác vụ" hơn do tiền vệ đàn anh Doãn Ngọc Tân thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Thái Sơn thi đấu lùi sâu hơn, đảm nhận nhiệm vụ triển khai bóng từ tuyến dưới.

Tiền vệ sinh năm 2003 "cày" gần trọn vẹn 9/10 trận đấu (781 phút thi đấu - theo Fotmob) của Đội bóng xứ Thanh ở V-League mùa này, vắng duy nhất trận gặp Thể Công-Viettel do nhận đủ 3 thẻ vàng.

Thái Sơn (áo đỏ) sẽ cạnh tranh một suất đá chính ở SEA Games 33. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Với một "máy quét" như Thái Sơn trong đội hình, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể tính đến phương án xếp một cầu thủ sáng tạo đá cặp để tạo thành bộ đôi tiền vệ cho U22 Việt Nam.

"Thái Sơn đá cặp cùng Xuân Bắc có thể là phương án 'tạm ổn' với tuyến giữa của U22 Việt Nam. Khi đó, Thái Sơn sẽ đảm nhận vai trò 'dọn dẹp' trong khi nhiệm vụ tổ chức tấn công có thể giao cho Xuân Bắc," bình luận viên Quang Huy phân tích.

Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị cho màn ra quân tại SEA Games 33 gặp Đội tuyển Lào chỉ còn 1 tuần, nhiệm vụ tìm lời giải cho bài toán nơi tuyến giữa của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đóng vai trò then chốt cho hành trình "săn Vàng" của tuyển U22 Việt Nam tại kỳ Đại hội trên đất Thái Lan./.

