U22 Việt Nam 'nung nấu' kế hoạch đánh bại Hàn Quốc, tham vọng xưng vương trên đất Trung Quốc

U22 Việt Nam sẽ giành chức vô địch trong trường hợp thắng U22 Hàn Quốc và có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất. Còn nếu chỉ hòa và thua đối thủ xứ Kim chi, U22 Việt Nam sẽ lỡ hẹn với ngôi vị cao nhất.

Trước thềm lượt trận cuối cùng giải giao hữu "tứ hùng" Panda Cup, cả 4 đội U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan đều có 3 điểm. Trong đó, U22 Trung Quốc đứng đầu bảng với hiệu số bàn thắng bại +1. Hai đội U22 Hàn Quốc và U22 Việt Nam cùng có hiệu số 0, còn U22 Uzbekistan xếp cuối với hiệu số -1.

Trong một kịch bản lý tưởng, nếu U22 Việt Nam đánh bại U22 Hàn Quốc, đồng thời trận U22 Uzbekistan và U22 Trung Quốc kết thúc với tỷ số hòa, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ chính thức đăng quang ngôi vô địch Panda Cup 2025./.