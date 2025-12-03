Cận cảnh "hố tử thần" xuất hiện giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng

Bề rộng hố chiếm gần nửa mặt đường, chiều dài hố hơn 10 mét, độ sâu khoảng 2 mét. Vị trí hố nằm sát hàng rào của dự án đề tên Capital Square đang thi công xây dựng.

Chiều 3/12, giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện một "hố tử thần" ngay mặt đường Nguyễn Công Trứ (gần nút giao với đường Ngô Quyền, phường An Hải) khiến nhiều ô tô bị sụt lún.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được thông báo về việc mặt đường Nguyễn Công Trứ bất ngờ sụt lún tạo thành một hố sâu.

Sự cố không gây thiệt hại về người,. Có 2 ôtô đang đậu đỗ ven đường bị sụt xuống hố, 1 chiếc bị mắc ở miệng hố.

Bề rộng hố chiếm gần nửa mặt đường, chiều dài hố hơn 10 mét, độ sâu khoảng 2 mét.

Vị trí hố nằm sát hàng rào của dự án đề tên Capital Square đang thi công xây dựng. Một phần hàng rào của dự án này bị đổ nghiêng về phía miệng "hố tử thần."

Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã cẩu các xe ôtô ở dưới hố lên để tiếp tục xử lý, đoạn đường xung quanh hố đã bị rào lại để đảm bảo an ninh./.