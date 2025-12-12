Multimedia
UNESCO kêu gọi bảo vệ đền Preah Vihear giữa căng thẳng Campuchia–Thái Lan

UNESCO bày tỏ quan ngại trước căng thẳng Campuchia–Thái Lan, kêu gọi bảo vệ khẩn cấp di sản đền Preah Vihear và nhắc các bên tuân thủ công ước quốc tế về gìn giữ di sản văn hóa.

Dương Linh
#Bảo vệ di sản văn hóa #Căng thẳng Campuchia-Thái Lan #Di sản đền Preah Vihear #Chấp hành công ước quốc tế #Tình hình khu vực Đông Nam Á