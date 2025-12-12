Việt Nam ở vị trí nào trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33?

Ngày thi đấu 11/12 chứng kiến nhiều VĐV Việt Nam tỏa sáng, mang về loạt huy chương giúp đoàn Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai với 14 HCV, 8 HCB, 27 HCĐ, sau Thái Lan và xếp trên Indonesia.

Ngày 11/12/2025 - ngày thi đấu chính thức 2 của SEA Games 33 - các vận động viên đồng loạt tỏa sáng, mang về những tấm huy chương quý giá; qua đó đưa Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương, với 14 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 27 Huy chương Đồng.

Đoàn Thể thao Thái Lan tiếp tục đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương với 41 Huy chương Vàng, 24 Huy chương Bạc và 14 Huy chương Đồng. Đoàn Indonesia đứng thứ 3 với 13 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc và 13 Huy chương Đồng./.