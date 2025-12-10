Multimedia

Infographics

SEA Games 33: 4 chiếc Huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam

Ngày 10/12/2025, vận động viên Nguyễn Thị Hương và vận động viên Diệp Thị Hương đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam, ở nội dung Canoeing đôi nữ 500m.

vna-potal-sea-games-33-canoeing-mang-ve-huy-chuong-vang-dau-tien-cho-doan-the-thao-viet-nam-203338640-8462833.jpg
vna-potal-sea-games-33-taekwondo-quyen-dong-doi-sang-tao-mang-ve-huy-chuong-vang-thu-2-cho-doan-the-thao-viet-nam-203302621-8462948.jpg
vna-potal-sea-games-33-huy-chuong-vang-thu-3-cua-doan-the-thao-viet-nam-203224652-8462951.jpg
vna-potal-sea-games-33-huy-chuong-vang-thu-4-cho-doan-the-thao-viet-nam-202701892-8463004.jpg

Ngày 10/12/2025, vận động viên Nguyễn Thị Hương và vận động viên Diệp Thị Hương đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam, ở nội dung Canoeing đôi nữ 500m với thành tích 2 phút 06 giây 487 tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan.

Các vận động viên Nguyễn Xuân Thành, Trầm Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân, Nguyễn Thị Y Bình đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng thứ 2 cho Đoàn Thể thao Việt Nam, ở nội dung Taekwondo quyền đồng đội sáng tạo.

Vận động Trần Hưng Nguyên đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng thứ 3 cho Đoàn Thể thao Việt Nam, ở nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam.

Vận động Nguyễn Văn Dũng đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng thứ 4 cho Đoàn Thể thao Việt Nam, ở nội dung shooting môn bi sắt tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Huy chương Vàng #Thể thao Việt Nam #Sea Games 33 Thái Lan
Theo dõi VietnamPlus

SEA GAMES 33

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Linh vật của các kỳ SEA Games

Linh vật của các kỳ SEA Games

“The Sans” là hiện thân của các hình dạng và màu sắc độc đáo xanh lá cây, xanh lam, hồng, vàng và đỏ bắt nguồn từ họa tiết Thái Lan, đại diện cho cá tính, sự thống nhất và sự đa dạng văn hóa.