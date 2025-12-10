SEA Games 33: 4 chiếc Huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam

Ngày 10/12/2025, vận động viên Nguyễn Thị Hương và vận động viên Diệp Thị Hương đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam, ở nội dung Canoeing đôi nữ 500m.

Ngày 10/12/2025, vận động viên Nguyễn Thị Hương và vận động viên Diệp Thị Hương đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam, ở nội dung Canoeing đôi nữ 500m với thành tích 2 phút 06 giây 487 tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan.

Các vận động viên Nguyễn Xuân Thành, Trầm Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân, Nguyễn Thị Y Bình đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng thứ 2 cho Đoàn Thể thao Việt Nam, ở nội dung Taekwondo quyền đồng đội sáng tạo.

Vận động Trần Hưng Nguyên đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng thứ 3 cho Đoàn Thể thao Việt Nam, ở nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam.

Vận động Nguyễn Văn Dũng đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng thứ 4 cho Đoàn Thể thao Việt Nam, ở nội dung shooting môn bi sắt tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan./.