Hà Nội dự kiến vận hành hơn 1.800 camera AI từ 10/12/2025

Từ ngày 10/12/2025, thành phố Hà Nội sẽ đưa vào vận hành hệ thống hơn 1.800 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

vna-potal-ha-noi-du-kien-van-hanh-hon-1800-camera-ai-tu-10122025-8456270.jpg

Dự kiến từ ngày 10/12/2025, thành phố Hà Nội sẽ đưa vào vận hành hệ thống hơn 1.800 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

Theo phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, hệ thống không chỉ phục vụ xử lý vi phạm qua hình ảnh, mà còn tự động phát hiện vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định; cảnh báo ùn tắc; nhận diện phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy lưu lượng.

Việc này giúp giảm lực lượng phải điều tiết trực tiếp và tăng độ chính xác, minh bạch trong quản lý...

