Hai camera AI giám sát giao thông ở Hà Nội phát hiện 1.452 trường hợp vượt đèn đỏ

Tối 24/9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Cục vừa thí điểm lắp 2 camera thế hệ mới nhất tại nội đô Hà Nội.

Hai camera này được lắp tại phố Phạm Văn Bạch, cùng thế hệ với camera được lắp trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, có thể dùng AI tự động phát hiện vi phạm.

Chỉ sau nửa ngày thí điểm (từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 24/9), 2 camera đã tự động phát hiện 343 trường hợp người điều khiển môtô không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (1339 xe mô tô; 113 xe ôtô); 3 trường hợp xe môtô đi ngược chiều.

Những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Đồng thời, cán bộ Trung tâm chỉ huy giao thông Cục Cảnh sát giao thông kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an thành phố Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng sẽ tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại, lắp đặt thêm camera giao thông để giám sát, kiểm soát, xử lý vi phạm, hướng tới mục tiêu những hành vi vi phạm mang tính kỹ thuật sẽ được xử lý bằng thiết bị thông minh.

Đồng thời, Cục cảnh sát giao thông đang tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông, để phát động phong trào toàn dân cùng lên án các hành vi vi phạm, xây dựng nền giao thông văn hóa, văn minh, an toàn./.

Cận cảnh hoạt động của trung tâm xử lý vi phạm giao thông do camera AI phát hiện Hàng ngày, hơn 10 cán bộ, chiến sỹ ứng trực 24/7 ở Trung tâm thông tin chỉ huy thuộc Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an để xử lý thông tin, hình ảnh được truyền về từ camera AI trên các tuyến đường.