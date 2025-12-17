Đại công trường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng trước ngày thông tuyến

Trên đại công trường tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, không khí làm việc hết sức khẩn trương, nhộn nhịp.

Hàng nghìn cán bộ công nhân sau những ngày tháng liên tục ăn, ngủ tại công trường để “xẻ núi, bạt đồi” đến nay tuyến giao thông trọng điểm quốc gia này đã thành hình và thông tuyến theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 19/12.

Ngày-đêm bám công trường

Những ngày này, trên công trường dọc tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng dài gần 60km, đi qua địa bàn 9 xã, phường của tỉnh Lạng Sơn, không khí làm việc vô cùng khẩn trương. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công sớm đưa các hạng mục của dự án này về đích đúng hạn.

Tại vị trí thi công, đoạn qua địa bàn phường Đông Kinh, nhà thầu Lizen đã huy động gần 700 kỹ sư, công nhân, 240 phương tiện máy móc, triển khai 34 mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án.

Đoàn xe tải gần 70 chiếc vận chuyển đất, đá cấp phối liên tục vào, ra công trường. Hàng trăm chiếc xe lu, máy đào, máy ủi hoạt động hết công suất, được tiếp nhiên liệu tận nơi để nhanh chóng hoàn thiện nền đường, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

Công nhân thi công cầu vượt Quốc lộ 4B trên tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn qua địa bàn phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Tại vị trí cầu vượt Quốc lộ 4B, dài hơn 1km, một nửa cây cầu đã được đổ bêtông mặt cầu. Phần còn lại đang được hoàn thiện khâu làm cốt thép bản mặt cầu để đổ bêtông.

Tất cả cán bộ kỹ sư, công nhân đều ăn, nghỉ tại các lán trại ở gần công trường, sẵn sàng tăng ca, làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng.

Anh Hồ Hoàng Sơn (quê ở tỉnh Quảng Trị), lái máy san của Công ty Cổ phần Lizen cho biết đã tham gia thi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng từ cuối năm 2024. Tranh thủ thời tiết mùa khô, trời không quá lạnh, công nhân được chia ca làm việc từ sáng sớm, chỉ nghỉ ăn trưa khoảng một tiếng sau đó bắt đầu công việc trở lại cho đến giờ nghỉ ăn tối và tiếp tục làm tăng ca đến khoảng 21 giờ.

Dù suốt ngày trên công trường làm việc nhưng mọi người đều rất vui vì được tham gia, góp sức mình hoàn thành các hạng mục của một trong những dự án giao thông lớn của cả nước.

Tiếp tục đi sâu vào tuyến cao tốc này khoảng 3km thuộc địa bàn thôn Yên Thủy 1 là đoạn đường khoảng gần 1km vừa được thảm bêtông nhựa phẳng lỳ. Các công nhân đang hoàn thiện đồng bộ các hạng mục mương thoát nước và mái ta luy hai bên.

Dọc theo tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng từ địa bàn phường Đông Kinh để xuống đoạn tuyến thuộc địa bàn xã Nhân Lý, có thể nhận thấy chỉ còn một số đoạn qua núi, đồi, đi qua khu vực sình lầy đang được các đơn vị thi công phá đá, xử lý nền đường nên khá khó di chuyển, chỉ các loại xe bán tải, xe gầm cao mới có thể nhích qua khu vực này.

Những đoạn còn lại đã cơ bản thi công xong nền đường, rải hoặc thảm lớp cấp phối, các phương tiện có thể di chuyển thông tuyến khá thuận lợi...

Rút ngắn thời gian thi công

Tại Km44+700, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng thuộc địa bàn thôn Làng Chiễng, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn-địa điểm sẽ diễn ra lễ thông tuyến vào ngày 19/12 tới đây, đoạn đường này đã được thảm bêtông nhựa khoảng 1km.

Ta luy tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn được thi công đồng bộ với nền đường. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Các đoạn khác của tuyến cao tốc trên địa bàn xã Nhân Lý đang tiếp tục được đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục thảm cấp phối những vị trí đã đủ điều kiện, tiếp tục hoàn thiện nền đường, ta ly hai bên đường... Tiếng máy đào, máy xúc, máy lu, xe tải... làm việc suốt từ sáng đến đêm muộn và ánh đèn trên công trường chỉ tạm tắt để nghỉ ngơi sau 21 giờ hằng ngày...

Ông Nguyễn Văn Toán, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty Cổ phần Đầu tư đường cao tốc 559 cho hay, công ty làm 10km đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng; trong đó có một cây cầu khoảng 1km.

Ngay từ giữa năm 2024 đơn vị đã bắt tay vào công việc, với tinh thần có mặt bằng đến đâu thi công đến đó. Ngày mưa nhỏ vẫn có thể làm việc sẽ cho công nhân thi công các hạng mục cầu, cống. Khi thời tiết thuận lợi tiếp tục làm hạng mục đường.

Từ cuối năm 2024 và nhiều tháng trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn mưa khá nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công chung của dự án và đoạn tuyến mà doanh nghiệp triển khai.

Tuy nhiên với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa,” công ty đã huy động và duy trì tổng số 450 cán bộ công nhân và 200 đầu máy móc, phương tiện tranh thủ thời gian, thời tiết thuận lợi để thi công bù tiến độ, đảm bảo hoàn thành các hạng mục dự án đúng kế hoạch đề ra.

Hiện, công ty đã hoàn thành khoảng 80% giá trị hợp đồng, thông tuyến toàn bộ 10km, trong đó 5km rải cấp phối, 3km thảm cấp phối và 1km đã thảm bêtông nhựa.

Công ty phấn đấu duy trì tiến độ làm việc như hiện nay cố gắng đến tháng 6/2026 sẽ hoàn thành toàn bộ 10km cao tốc, rút ngắn thời gian so với kế hoạch 3 tháng.

Ông Hoàng Thanh Xuân, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư đường cao tốc 559 cho biết, đoạn 10km đơn vị đảm nhận thi công qua địa bàn đồi núi nên khối lượng đào, đắp lớn, lên tới hơn 4 triệu m3.

Đặc biệt, dù yêu cầu tiến độ rất gấp song, lãnh đạo công ty yêu cầu từng cán bộ, kỹ sư, công nhân phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn, tiêu chuẩn kỹ thuật thi công cao tốc, đảm bảo chất lượng từng hạng mục công trình.

Cầu vượt Quốc lộ 4B trên tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn qua địa bàn phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành mặt cầu. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Từ vị trí trên cao phóng tầm mắt ra xa, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng hiện lên như một vệt màu sáng xuyên giữa cánh đồng, đồi núi trập trùng, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn Bùi Hoàng Nam nhấn mạnh, dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng là dự án giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Lạng Sơn về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khu vực.

Dự án sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ góp phần đẩy mạnh giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Dự án đang được triển khai đồng bộ trên tất cả các gói thầu. Trên toàn dự án, nhà thầu đã huy động gần 3.000 cán bộ công nhân lao động, trên 1.220 thiết bị máy móc triển khai 141 mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo thông tuyến trong năm 2025 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện tại, dự án cơ bản đáp ứng được yêu cầu về tiến độ đề ra. Dự kiến đến 19/12, dự án sẽ thông tuyến 50 km; trong đó, thông tuyến 37km tuyến chính đoạn cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng; 13km tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam.

Các hạng mục còn lại như kết cấu mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và hệ thống kiểm soát giao thông thông minh (ITS) đang được triển khai khẩn trương, bảo đảm đồng bộ khi đưa vào khai thác.

Dự kiến, đến hết năm 2025, khối lượng thi công ước đạt 80% giá trị hợp đồng và với tiến độ như hiện tại, các đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục dự án trong quý 2/2026.

Với trách vai trò là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh thường xuyên bám sát quá trình triển khai dự án; đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ đề ra và tuân thủ yêu cầu về chất lượng công trình, vệ sinh môi trường, an toàn lao động...

Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng có tổng chiều dài 59,87km gồm: tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng, chiều dài khoảng 43,43km; tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam, chiều dài khoảng 16,44km. Tổng mức đầu tư 11.899 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2023-2026.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả-Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả-Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 568-Công ty Cổ phần Lizen. Doanh nghiệp dự án là Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng.../.

Đảm bảo mục tiêu thông tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng Dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng là nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, do đó cần huy tối đa nguồn lực, nỗ lực thi công để thông tuyến vào ngày 19/12.