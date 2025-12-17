Đồng Nai giải ngân vốn đầu tư công vượt kế hoạch

Với tinh thần quyết liệt, nhìn nhận rõ những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện để đưa ra các giải pháp nhằm khơi thông, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm, qua đó Đồng Nai đã giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 111% kế hoạch Thủ tướng giao.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết: Kế hoạch đầu tư công năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Đồng Nai là 31.926 tỷ đồng (bao gồm 14.838 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương và 17.088 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương).

Sau khi trừ số vốn là 9.236 tỷ đồng được chuyển sang năm 2026 (gồm: 8.036 tỷ đồng của dự án Đường cao tốc Bắc-Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân đến hết năm 2026 và số kế hoạch mới giao bổ sung là 1.200 tỷ đồng) kế hoạch vốn Thủ tướng giao tỉnh Đồng Nai là 22.690 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân vốn năm 2025 của Đồng Nai ước đạt 25.221 tỷ đồng, đạt 111% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.Đối với kế hoạch vốn Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao là 36.951 tỷ đồng (bao gồm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao 31.926,914 tỷ đồng và tỉnh giao thêm 5.024,957 tỷ đồng).

Sau khi trừ số vốn là 9.236 tỷ đồng được chuyển sang năm 2026 thì kế hoạch vốn năm 2025 là 27.715,37 tỷ đồng. Kết quả giải ngân vốn kế hoạch vốn năm 2025 ước đạt 25.221 tỷ đồng, đạt trên 90% kế hoạch tỉnh giao.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, trong quá trình triển khai thực hiện vốn đầu tư công năm 2025, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt.

Trong đó, tỉnh đã thành lập “Tổ chỉ đạo công trình trọng điểm”, tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng để đánh giá tiến độ giải ngân qua từng phiên họp, nắm bắt những điểm nghẽn chủ yếu để đưa ra những giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh (các công trình trọng điểm này chiếm hơn 50% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của toàn tỉnh) và giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách từng dự án cụ thể để theo dõi, kiểm tra những khó khăn, vướng mắc, kịp thời chỉ đạo xử lý đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công.

Với kết quả giải ngân như trên, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai là do có nguyên nhân khách quan và chủ quan; trong đó, việc cùng lúc triển khai nhiều dự án quan trọng quốc gia trên địa bàn Đồng Nai, điển hình như: Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh; Dự án Xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành.

Ngoài ra còn có Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1); Dự án xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hoà - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn; Dự án đường ven Sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản), thành phố Biên Hòa)… Đây là những dự án lớn, ảnh hưởng đến nguồn vật liệu cung ứng, đồng thời chưa bảo đảm nhân sự để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, lãnh đạo một số đơn vị chưa chủ động, chưa quyết liệt, còn lúng túng trong chỉ đạo điều hành triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2025; một số chủ đầu tư chưa chủ động trong việc chuẩn bị đầu tư, chưa tính toán kỹ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến việc tăng chi phí, phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đầu tư nhiều lần; quá trình lập quy hoạch trên địa bàn của địa phương chưa đồng bộ dẫn đến khó khăn trong thẩm định, phê duyệt dự án; khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Để thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đạt tối thiểu 95% kế hoạch trở lên, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, Đồng Nai giải ngân vốn đầu tư công đạt 111% kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Đồng Nai ban hành chỉ thị số 09/CT-UBND yêu cầu các đơn vị, địa phương xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, ngành; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Làm tốt giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo sinh kế cho người dân; kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và các phát sinh trên thực tế làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, dự án trọng điểm, liên vùng, chủ đầu tư, nhà thầu động viên và hỗ trợ để các nhà thầu “vượt nắng thắng mưa, không thua gió bão” thi công xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, làm việc 3 ca 4 kíp.

“Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Đồng Nai năm 2026 đạt tối thiểu 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, tạo tiền đề thuận lợi hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026”, Đồng Nai giải ngân vốn đầu tư công đạt 111% kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương./.

Vĩnh Long “chạy nước rút” giải ngân vốn đầu tư công Vĩnh Long tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thành kế hoạch đề ra.