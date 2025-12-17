3.000km cao tốc là cuộc “cách mạng” tư duy quản lý, mở tuyến, thông đường

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, đến hết năm 2025, cả nước dự kiến hoàn thành, thông xe kỹ thuật thông xe kỹ thuật 3.513km, đây là nỗ lực rất lớn, là kỳ tích của lĩnh vực giao thông vận tải.

Để phấn đấu mục tiêu 5.000km vào năm 2030, các doanh nghiệp và nhà thầu giao thông mong muốn Nhà nước quan tâm đến các cơ chế, chính sách đào tạo nguồn nhân lực, yếu tố “then chốt” quyết định tới việc thành bại của các dự án trong thời gian tới.

“Thao trường” hun đúc ý chí, khát vọng

Tại buổi Tọa đàm “Sức bật từ 3.000km cao tốc” và ra mắt sách “Kỳ tích 3.000km cao tốc” do Báo Xây dựng tổ chức vào sáng nay (ngày 17/12), theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2021-2025, giai đoạn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm và xác định là một trong những đột phá chiến lược để phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng thừa nhận mục tiêu hiện thực hóa 3.000km đường bộ cao tốc được đặt ra trong bối cảnh đầy biến động với những thách thức chưa từng có trong lịch sử về nguồn lực, đại dịch COVID-19, sự biến động giá cả vật tư, vật liệu, biến đổi khí hậu.

Dưới sự định hướng, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng các bộ, ngành và sự ủng hộ của nhân dân vùng dự án đi qua, sự nỗ lực ngày/đêm của các chủ đầu tư, nhà thầu, cuối năm 2025, sẽ có 3.000km cao tốc được đưa vào khai thác, đánh dấu một kỳ tích lớn.

“Hơn cả những con số, hành trình 3.000km đường bộ cao tốc như một cuộc ‘cách mạng’ về tư duy quản lý, mở tuyến, thông đường, là ‘thao trường’ hun đúc ý chí, khát vọng của con người Việt Nam,” Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định.

Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành cho rằng để kịp tiến độ gói thầu 25km tại dự án cao tốc Vũng Áng-Bùng, nhà thầu buộc phải chuyển đổi phương án từ sử dụng giếng cát sang sử dụng đất, chấp nhận phát sinh thêm khoảng 40 tỷ đồng chi phí chênh lệch nên mới có thể hoàn thành sớm hơn tiến độ 6 tháng.

“Dù chịu nhiều thiệt thòi về tài chính, nhưng dự án về đích và vượt tiến độ đã minh chứng, giữ được lời hứa và danh dự của nhà thầu. Khối lượng công việc trong nhiệm kỳ tới dự kiến gấp 4-5 lần nhiệm kỳ vừa qua, đòi hỏi các doanh nghiệp cũng phải lớn mạnh gấp 2-3 lần, tăng tốc lên nhiều lần mới có thể đáp ứng,” ông Khôi chia sẻ.

Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo ông Nguyễn Hải Vinh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăng Long, các dự án cao tốc lớn được triển khai trong thời gian qua, đặc biệt là Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông ở cả hai giai đoạn là môi trường thực tế để rèn luyện doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

“Sau thực hiện các dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 1, số lượng doanh nghiệp thực hiện không nhiều, giá trị mỗi doanh nghiệp thực hiện không cao. Tuy nhiên, ở Dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2, lượng doanh nghiệp được tham thực hiện, quy mô, giá trị mỗi gói thầu mà doanh nghiệp thực hiện đều lớn lên. Các doanh nghiệp đã trưởng thành, sẵn sàng đáp ứng được những gói thầu lớn, tầm cỡ hàng nghìn tỷ,” ông Vinh nhấn mạnh.

Nỗi lo thiếu nguồn nhân lực

Nêu ra mục tiêu 5.000km cao tốc trong 5 năm tới, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết cần phải hoàn thành thêm gần 2.000km cao tốc mới, đòi hỏi cơ quan quản lý, các chủ đầu tư, doanh nghiệp nhà thầu phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực, liên kết sức mạnh để chinh phục những thử thách mới. Các doanh nghiệp ngành xây dựng trước cơ hội mới, sẽ nhanh chóng lớn mạnh, trở thành động lực và nguồn lực kiến tạo đất nước.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu 5.000km đường cao tốc vào năm 2030, ông Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) đặc biệt quan tâm đến cơ chế, chính sách; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ.

“Sự trưởng thành của các doanh nghiệp, những nỗ lực trong ứng dụng khoa học công nghệ, đưa công nghệ mới vào thi công, triển khai dự án cũng cần sự đồng hành của Nhà nước. Ngoài ra, Nhà nước cần quan tâm đến sự lớn mạnh của các doanh nghiệp tư vấn, nhà thầu, có cơ chế bù đắp cho những nỗ lực, nguồn lực mà họ bỏ ra vì một mục tiêu chung phát triển hạ tầng đất nước,” ông Chủng gợi mở.

Công nhân triển khai lắp đặt lưới chống chói và dải phân cách một dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành mong muốn Đảng và Chính phủ sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt hơn, đặc biệt trong việc đào tạo nhân lực - yếu tố gần như quyết định tới việc thành bại của các dự án trong thời gian tới; tháo gỡ các cơ chế bứt phá về nguồn vật tư, vật liệu địa phương.

"Cùng với việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, năng suất làm việc chắc chắn sẽ tăng cao để đạt được những thành tựu mới," ông Khôi kỳ vọng.

Nhìn nhận nguồn nhân lực là vấn đề hết sức đau đầu cho các doanh nghiệp, Đại tá Nguyễn Bá Đoàn, Chủ nhiệm chính trị Binh Đoàn 12 xác định giữ nguồn nhân lực là vốn quý.

“Kỹ sư hiện rất khó tuyển. Đây là vấn đề cấp có thẩm quyền cần quan tâm hơn nữa đến đào tạo nguồn nhân lực cho ngành giao thông với những cơ chế, chính sách hấp dẫn hơn để hút người học. Nếu không có cơ chế và đãi ngộ vượt trội thì không thể lấy được nhân lực,” Đại tá Nguyễn Bá Đoàn cho biết.

Ông Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) bày tỏ lo lắng mức lương trả cho người lao động chưa cao là lý do các doanh nghiệp giao thông ngày càng khó tuyển nguồn nhân lực chất lượng tốt. Số lượng sinh viên theo học trường xây dựng cũng ngày càng èo uột.

Tại buổi tọa đàm, ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng cam kết sẽ tiếp tục xây dựng các chương trình rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà thầu… cập nhật hệ thống định mức hàng năm; tham mưu Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị đánh giá, tổng kết, đúc rút bài học kinh nghiệm trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tiếp tục làm nên các đột phá mới trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc./.

