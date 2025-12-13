Cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn sẵn sàng thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12

Chỉ còn đúng một tuần nữa, Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn sẽ được thông tuyến. Hiện tại, chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực thi công ngày, đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình về đích để hiện thực hóa mục tiêu 3.000km đường cao tốc vào cuối năm nay theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

“Vượt núi, xuyên đèo”, vượt cả tiến độ

Với mốc tiến độ hoàn thành thông tuyến vào dịp 19/12 tới đây, những ngày này, từng tốp công nhân tại Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn tranh thủ từng giờ, triển khai thi công với tinh thần quyết tâm cao nhất để sớm hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Để tiết kiệm thời gian, nhà thầu đều tổ chức cho công nhân ăn trưa, ăn đêm ngay tại công trường.

Là nhà thầu đảm nhận thi công khoảng 75/88km Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, theo ông Trần Đại Xuân, Phó Giám đốc dự án (Tập đoàn Đèo Cả), đến nay tuyến chính gần như hoàn thành công tác thảm nhựa. Các hạng mục an toàn giao thông như lắp biển báo, lưới chống lóa, tôn hộ lan, sơn kẻ đường… đang được triển khai cuốn chiếu và sẽ hoàn thành trong vài ngày tới.

Tiết lộ thông tin tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn có 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh, 3 hầm đường bộ xuyên núi với tổng chiều dài 4.500m, ông Xuân đánh giá công tác thi công các hầm gặp nhiều khó khăn bởi thay đổi địa chất so với khảo sát ban đầu.

“Hầm số 2 và hầm số 3 khi khoan vào bên trong mới thấy được thay đổi hoàn toàn địa chất đá, làm thay đổi biện pháp thi công. Tuy nhiên, Tập đoàn Đèo Cả đã đúc rút kinh nghiệm từ nhiều công trình phức tạp trước đây và sáng tạo phương pháp đào hầm ‘NATM hệ Đèo Cả,’ giúp rút ngắn thời gian 4 tháng thi công hầm số 1 và hầm số 2. Riêng hầm số 3 rút ngắn tới 8 tháng so với kế hoạch ban đầu, là minh chứng cho năng lực thi công ‘vượt núi, xuyên đèo’ của doanh nghiệp Việt,” ông Xuân nhấn mạnh.

Ngoài việc gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu cung ứng cho dự án, vị Phó Giám đốc dự án của Tập đoàn Đèo Cả thừa nhận thách thức lớn nhất của giai đoạn nước rút là thời tiết miền Trung tiếp tục bất lợi với những đợt mưa lớn kéo dài tới 5 tháng ảnh hưởng lớn đến tổ chức thi công.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn có 77 cầu đến nay đã hoàn thành và đảm bảo thông xe kỹ thuật ngày 19/12 tới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Xác định công trình này thuộc dự án trọng điểm của tập đoàn, theo ông Xuân, việc huy động tất cả nguồn lực từ tài chính đến hơn 1.000 thiết bị, 3.000 nhân sự tập trung triển khai ngay từ giai đoạn bắt đầu khởi công, với tinh thần quyết tâm để hoàn thành dự án, cố gắng khắc phục giải quyết vướng mắc để hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả.

“Theo yêu cầu của Chính phủ, dự án phải hoàn thành cuối năm 2025. Với sự hỗ trợ của bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các nhà thầu, đến thời điểm này dự án đạt mục tiêu bảo đảm hoàn thành vào 19/12, rút ngắn hơn 8 tháng so với hợp đồng, góp phần vào mục tiêu hoàn thành 3.000km cao tốc trên cả nước,” ông Xuân hồ hởi chia sẻ.

Gói thầu XL3 đã được thông xe vào ngày 19/8/2025, vượt mốc tiến độ về đích tới một năm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Trường Long cho biết 10km của gói thầu đã xong hoàn toàn, đủ điều kiện bàn giao đưa vào khai thác.

“Để đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu phải hài hòa, đồng hành, có vướng mắc cùng nhau tháo gỡ. Nhà thầu đều cố gắng, nỗ lực, huy động nhân lực, xe máy, thiết bị, tài chính vượt qua khó khăn về nguồn vật liệu và thời tiết,” ông Tuấn nhấn mạnh.

Chạy đua để thông tuyến dịp 19/12

Theo ông Cao Việt Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư dự án), lũy kế sản lượng đến nay đạt 12.309,29 tỷ đồng (khoảng 92%) giá trị hợp đồng, trong đó đoạn từ Nút Km79-Km88 đã thông xe, kiểm tra kỹ thuật vào ngày 19/8/2025, đảm bảo tiến độ.

Dự án đã hoàn thành công tác đắp nền tuyến chính và cầu vượt ngang; cơ bản hoàn thành bêtông nhựa lớp dưới, bêtông nhựa lớp trên đạt 87/88km, hoàn thành 86,5/88km hộ lan tôn sóng, 85/88km dải phân cách.

“Hiện nay, những mét đường cuối cùng đang được thi công thảm bêtông nhựa, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông (vạch sơn, biển báo, tôn hộ lan), các hạng mục đều được tư vấn, kỹ sư giám sát kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng. Dự kiến, dự án kết thúc hiện trường vào ngày 15/12 để đảm bảo thông tuyến trong dịp 19/12 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng,” ông Hùng cho hay.

Cụ thể, Gói thầu XL1, công tác thi công khớp nối với Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi dự kiến sẽ tổ chức thi công hoàn thành trong ngày 12-13/12, khối lượng bêtông nhựa còn lại trên tuyến chính khoảng 1.500 tấn; dải phân cách và lưới chống chói còn khoảng 300m.

Gói thầu XL2 đã thảm bêtông nhựa xong trên tuyến chính và nút giao Quốc lộ 24, nút giao Sa Huỳnh. Nút giao Đức Phổ đang tổ chức thi công bao gồm cả nhánh N1 kéo dài được bổ sung, dự kiến phấn đấu hoàn thành vào 31/12/2025.

Hầm đường bộ số 1 trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đã hoàn thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Gói thầu XL3, bêtông nhựa còn lại trên tuyến chính (cầu Km57+460 giữa Hầm 2 và Hầm 3; cửa Nam của Hầm 3 dài 200m còn khoảng 12.000 tấn; tôn hộ lan còn khoảng 1.800m; dải phân cách và lưới chống chói còn khoảng 3.500m. Riêng với Hầm 3 dài đã hoàn thành bê tông vỏ hầm bên phải và mặt đường bêtông xi măng trong hầm.

“Trong những ngày đầu tháng 12 này, thời tiết tại Quảng Ngãi liên tục mưa đã cản trở công tác triển khai thi công của nhà thầu. Từ ngày 11/12, trời bắt đầu nắng ráo, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường máy móc, nhân lực, thi công ‘3 ca, 4 kíp’ để sớm hoàn thành các hạng mục còn lại như lắp đặt biển báo, sơn kẻ đường, vệ sinh mặt đường,… trên tuyến,” ông Hùng chia sẻ.

Ngoài ra, vị Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 thông tin thêm, các hạng mục điện chiếu sáng cơ bản hoàn thành, đối với hạng mục cơ điện của hầm số 1, hầm số 2 hiện nhà thầu đang tiến hành làm việc với cơ quan nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy, dự kiến nghiệm thu vào 15/12/2025. Đối với hầm số 3 (dài 3.200m) là hầm lớn nhất trên tuyến cao tốc Bắc-Nam, là công trình hầm giao thông cấp đặc biệt nên nhà thầu đang nỗ lực hoàn thành công tác hiện trường, dự kiến đến 30/1/2026 mới có thể hoàn thành công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

“Gần 3 năm kể từ khi khởi công, dự án đã đối mặt với nhiều khó khăn về mặt bằng sạch, nguồn vật liệu khan hiếm, giá cả biến động, mưa gió dai dẳng, nhiều hạng mục bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, trong gian khó ấy, tinh thần của đội ngũ cán bộ, các nhà thầu, kỹ sư, công nhân luôn nỗ lực, đoàn kết, vượt lên để thực hiện nhiệm vụ bằng ý chí, khát vọng và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của những người thợ cầu đường,” ông Hùng khẳng định./.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn được khởi công ngày 1/1/2023 với tổng vốn đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng; có tổng chiều dài 88km, trong đó hơn 60km đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi và gần 28km đi qua tỉnh Gia Lai. Đây là dự án lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025. Dự án hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, giảm tải về áp lực giao thông cho Quốc lộ 1, đóng góp vào việc sớm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông quốc gia, tạo không gian phát triển mới cho khu vực miền Trung, mở trục kết nối kinh tế mới, tạo động lực tăng trưởng cho cả nước.

Tăng tốc hoàn thành hầm 3 cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn trong tháng 12 Theo Trưởng ban chỉ huy phí Bắc hầm số 3 Nguyễn Tiến Thành, do hầm số 3 có đới địa chất yếu (lớp đá cấp IV, cường độ dưới 25Mpa, gần như là đất) nên đã ảnh hưởng lớn tới tốc độ đào.