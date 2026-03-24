TP Hồ Chí Minh: Giao thông công cộng tăng sức hút trước biến động giá nhiên liệu

Trước biến động về giá nhiên liệu thời gian qua, nhiều người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn.

Trong tháng 3/2026, lượng khách đi metro Bến Thành-Suối Tiên và xe buýt tăng đến 35% so với tháng trước đó.

Bạn Nguyễn Phương Anh, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển từ đi xe máy sang sử dụng xe buýt từ giữa tháng 3.

Trước đây, Phương Anh thường sử dụng xe máy xen kẽ với xe buýt để đi học cho quãng đường khoảng 10 km (từ phường Trung Mỹ Tây đến trường). Từ khi giá xăng tăng, Phương Anh đã chuyển hẳn sang đi xe buýt cho tiết kiệm vì có thẻ sinh viên, mức giá vé chỉ 3.000 đồng/lượt. Ngoài ra, hiện Thành phố bước vào mùa nắng nóng, đi xe buýt sẽ mát mẻ hơn nhiều.

Cùng quan điểm với Phương Anh, anh Nguyễn Thanh Tùng từ đầu tháng 3 đã chuyển sang đi xe buýt tới chỗ làm tại khu vực phường Bến Thành.

Theo anh Tùng, từ khi xăng tăng giá cùng với thời tiết nắng nóng, anh đã chọn lựa đi xe buýt thường xuyên hơn. Để tránh trễ giờ do chờ xe buýt, anh đã chủ động đi sớm hơn 15 phút. Đi sớm hơn một chút nhưng bù lại có thời gian nghỉ ngơi trên xe buýt. Chỉ những ngày cần di chuyển bên ngoài văn phòng nhiều, anh Tùng mới chạy xe máy đi làm.

Trong khi đó, tuần trước, anh Phan Vũ có cuộc họp tại phường Thủ Đức nên lựa chọn "trải nghiệm" metro thay vì chạy xe máy. Anh Phan Vũ cho biết đi metro từ trung tâm Thành phố tới điểm họp gần ga Thủ Đức chưa tới 20 phút, rất đúng giờ. Nếu di chuyển bằng xe máy sẽ tốn khoảng 40 phút, chưa kể buổi trưa về gặp thời tiết nắng nóng.

Hành khách lựa chọn đi tàu điện những ngày gần đây như anh Vũ khá nhiều, khiến metro Bến Thành-Suối Tiên luôn nhộn nhịp hành khách. Ngoài các khung giờ cao điểm sáng và chiều luôn tấp nập, lượng khách đi metro vẫn khá đông ở các khung giờ khác.

Theo bà Văn Thị Hữu Tâm - Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), khách đi metro Bến Thành-Suối Tiên có xu hướng tăng lên trong tháng 3. Riêng lượng hành khách trong tuần (từ ngày 16-21/3) đạt 411.736 lượt khách, tăng khoảng 5% so với tuần trước đó.

Ghi nhận của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy từ đầu tháng 3/2026 đến nay, sản lượng hành khách sử dụng vận tải hành khách công cộng (bao gồm metro và xe buýt) có xu hướng tăng. Bình quân những ngày gần đây đạt khoảng 340.000 lượt hành khách/ngày, tăng khoảng 35% so với cuối tháng 2/2026 (khoảng 249.000 lượt/ngày) và tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Hành khách đi metro Bến Thành-Suối Tiên tại nhà ga Bến Thành. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ông Lê Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, cho biết việc gia tăng sản lượng hành khách đến từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, học sinh, sinh viên quay trở lại học tập ổn định sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đây là nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hành khách (khoảng 43% tổng sản lượng). Bên cạnh đó, biến động giá nhiên liệu cũng tác động đến xu hướng người dân cân nhắc sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn.

Ngoài ra, Thành phố đang từng bước cải thiện chất lượng dịch vụ như đưa vào hoạt động các phương tiện mới, tăng thời gian phục vụ của một số tuyến xe buýt, triển khai thanh toán không tiền mặt và chương trình khuyến khích hành khách. Từ đó, góp phần thu hút người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng. Hiện Thành phố đang miễn 100% giá vé xe buýt khi thanh toán bằng ví điện tử vào thứ sáu hằng tuần.

Nhiều ưu đãi để hút khách

Xu hướng giao thông xanh ngày càng được nhiều đơn vị vận tải hành khách công cộng quan tâm và triển khai. Chỉ trong thời gian ngắn, Futa Buslines và Vinbus đưa vào khai thác hàng loạt xe buýt điện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chuyển đổi các tuyến buýt sang xe buýt điện giúp người dân có thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện, đồng thời góp phần đẩy nhanh quá trình xanh hóa hệ thống giao thông công cộng của Thành phố.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, có 179 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn Thành phố (trong đó có 109 tuyến được hỗ trợ kinh phí) với 42 đơn vị vận tải tham gia đảm nhận hoạt động với 2.112 xe. Trong số đó, xe buýt điện có 1.301 phương tiện, chiếm tỷ lệ 62% (nếu tính riêng các tuyến xe buýt có trợ giá là 65%).

Đến hết ngày 22/3, Sở Xây dựng ghi nhận có 9 đơn vị vận tải đang đảm nhận hoạt động trên các tuyến không trợ giá kê khai điều chỉnh giá vé, với mức tăng từ 20% đến 40%. Các tuyến xe buýt không trợ giá còn lại và các tuyến xe buýt được trợ giá từ ngân sách nhà nước tiếp tục hoạt động ổn định với giá vé không thay đổi.

Để tạo thuận lợi cho hành khách, ông Lê Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi sát nhu cầu đi lại của người dân để kịp thời điều chỉnh tổ chức hoạt động xe buýt, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường kết nối giữa loại hình vận tải công cộng.

Đơn vị đang phối hợp với HURC1 rà soát, điều chỉnh mạng lưới xe buýt kết nối các nhà ga metro, tối ưu tần suất hoạt động phù hợp với giờ chạy tàu, qua đó tạo thuận lợi cho hành khách chuyển tiếp giữa các loại hình vận tải. Tăng cường thông tin về các tuyến xe buýt kết nối metro tại nhà ga, bến xe và trên nền tảng số; cập nhật đầy đủ dữ liệu lộ trình, thời gian hoạt động trên ứng dụng MultiGo để người dân dễ dàng tra cứu và lựa chọn hành trình phù hợp.

Hiện Thành phố tiếp tục phát triển hệ thống thanh toán không tiền mặt, mở rộng chấp nhận thanh toán bằng mã QR, ví điện tử và thẻ ngân hàng không tiếp xúc trên toàn bộ mạng lưới xe buýt; đồng thời triển khai thêm các chương trình khuyến khích hành khách sử dụng hình thức thanh toán điện tử.

Với metro Bến Thành-Suối Tiên, bà Văn Thị Hữu Tâm chia sẻ, hiện HURC1 và đối tác đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi trên tuyến metro giúp thu hút nhiều hành khách. Đó là miễn phí 100% giá vé với hành khách sử dụng thẻ Vikki để quét trực tiếp tại cổng soát vé tại nhà ga, áp dụng đến 31/12. VPBank tặng các E-voucher trị giá 20.000-100.000 đồng cho khách hàng có nhiều giao dịch tại ứng dụng HCMC METRO, áp dụng đến 31/7.

Trạm dừng xe buýt trên đường Hàm Nghi, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sacombank hoàn 100% giá trị giao dịch thanh toán quét trực tiếp tại cổng soát vé với một số thẻ của ngân hàng này… Nhiều ứng dụng ví điện tử khác cũng đang áp dụng ưu đãi miễn phí, giảm giá cho hành khách đi metro Bến Thành-Suối Tiên. Một số hãng xe công nghệ cũng giảm giá cước khi đặt xe có điểm đến và đi là từ HCMC METRO.

Với mạng lưới xe buýt, các bến xe, trạm trung chuyển, trụ dừng và nhà chờ sẽ được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tiếp tục rà soát, sửa chữa và từng bước nâng cấp theo hướng hiện đại, đặc biệt tại khu vực kết nối metro và điểm có nhu cầu đi lại lớn.

“Chúng tôi tăng cường truyền thông và tiếp cận nhóm hành khách tiềm năng, đó là phối hợp với các trường đại học, khu công nghiệp, trung tâm thương mại để cung cấp thông tin và khuyến khích người dân sử dụng xe buýt và metro trong đi lại hàng ngày," ông Lê Hoàn chia sẻ.

Xu hướng người dân hạn chế xe cá nhân để sử dụng phương tiện công cộng thời gian gần đây là một tín hiệu tích cực cho giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là cơ hội để ngành quản lý giao thông công cộng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận, ưu tiên sử dụng xe buýt và metro không chỉ trong giai đoạn hiện nay, mà cả trong thời gian tới./.

Tăng kết nối giao thông công cộng giữa TP Hồ Chí Minh với khu vực mới hợp nhất Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chủ động rà soát thực tế, tổ chức khảo sát nhu cầu đi lại của người dân để cập nhật và tái cấu trúc toàn bộ mạng lưới tuyến xe buýt phù hợp.