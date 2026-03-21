Sun Group hợp tác Changi Airport nâng tầm Phú Quốc thành điểm đến quốc tế

Ngày 21/3, Tập đoàn Sun Group và Changi Airports International (CAI) của Singapore đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vận hành Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc theo các tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, phát triển mô hình “sân bay điểm đến” đầu tiên tại Việt Nam.

Với thỏa thuận này, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ là một trong những sân bay đầu tiên của Việt Nam được vận hành bởi đối tác quốc tế, với các “tiêu chuẩn Changi”- mô hình đưa sân bay vượt khỏi vai trò hạ tầng giao thông, trở thành một “điểm đến” với đa dạng trải nghiệm tham quan, vui chơi giải trí, thưởng thức nghệ thuật, mua sắm và những công trình kiến trúc biểu tượng, thậm chí là lễ hội quy mô.

Tiêu chuẩn Changi cũng đã được CAI phát triển rộng khắp toàn cầu, tại hơn 20 quốc gia và hơn 60 sân bay, trong đó có các dự án cảng hàng không lớn như Tom Jobim (Brazil), Trùng Khánh (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản) hay Clark (Philippines).

CAI cũng sẽ phát triển mạng bay quốc tế, làm việc với các hãng bay để mở rộng kết nối thị trường; đồng thời xây dựng hệ sinh thái thương mại phi hàng không đẳng cấp, quy tụ sự hiện diện của các thương hiệu bán lẻ, ẩm thực và hàng hóa miễn thuế hàng đầu thế giới.

Bày tỏ ấn tượng với tầm nhìn phát triển điểm đến của Sun Group tại Phú Quốc, ông Eugene Gan, Tổng Giám đốc CAI cho biết sự kết hợp giữa kinh nghiệm vận hành sân bay của CAI và hệ sinh thái du lịch-giải trí quy mô lớn của Sun Group sẽ tạo nên nền tảng vững chắc để phát triển sân bay Phú Quốc trở thành một sân bay điểm đến mới của khu vực.

Khi đi vào vận hành, cùng với hệ sinh thái hàng không-du lịch mà Sun Group đã và đang kiến tạo tại Phú Quốc, từ Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đến các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, công trình đến các show diễn, sân bay sẽ không chỉ là điểm trung chuyển mà sẽ trở thành điểm khởi đầu của hành trình trải nghiệm độc đáo chỉ có ở mỗi Phú Quốc, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu, trở thành động lực dẫn dắt để Phú Quốc từng bước trở thành một trung tâm kết nối hàng không-du lịch mới của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Sự kiện ký kết giữa Sun Group với Changi Airports International cũng là bước chuẩn bị then chốt, để hoàn thiện dịch vụ đẳng cấp quốc tế cho Phú Quốc ngay từ “cửa ngõ”, sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 và tương lai phát triển đầy tiềm năng của hòn đảo.

Hiện tại, để chuẩn bị cho sự kiện đối ngoại cấp cao đặc biệt quan trọng của đất nước, Sun Group đang cấp tập thi công dự án mở rộng Sân bay Phú Quốc (quy mô hơn 1.050ha), với các hạng mục gồm đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, cùng việc mở rộng sân đỗ và hạ tầng phụ trợ. Dự án sẽ nâng công suất của sân bay đạt tới 24 triệu hành khách/năm và có thể mở rộng lên 50 triệu hành khách, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn của cả ngành du lịch lẫn kinh tế khu vực.

Trong đó, Nhà ga T2 là hạng mục trọng điểm trong dự án, mang hình dáng phượng hoàng lửa ấn tượng, được thiết kế bởi các đơn vị quốc tế danh tiếng như CPG Consultants (Singapore), Artelia Airport (Pháp)... và tích hợp hệ thống công nghệ vận hành tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay như mô hình quản lý sân bay toàn diện, sinh trắc học không chạm, hệ thống vận chuyển hành lý cá nhân và các giải pháp tự động hóa…/.

