Đường sắt tăng giá vé tàu khách và cước vận chuyển hàng hóa

Trước biến động của giá xăng dầu, từ 0h00 ngày 21/3/2026, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ điều chỉnh tăng 5% giá vé tàu khách và 8% cước vận chuyển hàng hóa.

Lãnh đạo VNR cho rằng việc điều chỉnh giá cước vận tải được đưa ra trong bối cảnh thị trường nhiên liệu toàn cầu biến động mạnh do xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động của các doanh nghiệp vận tải.

Trước đó, ngày 8/3, ngành đường sắt đã thực hiện điều chỉnh tăng 10% giá vé hành khách và 15% cước vận chuyển hàng hóa so với thời điểm trước đó, do giá nhiên liệu trong nước tăng đột biến.

Tuy nhiên, sau đó giá nhiên liệu trong nước giảm do Chính phủ chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu nên ngành đường sắt giảm 3% giá vé hành khách trên tất cả các đoàn tàu; giảm 4% giá cước vận chuyển hàng hóa từ 00h00 ngày 13/3./.

