Nội Bài có bước nhảy vọt thứ hạng trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã ghi nhận bước tiến mạnh mẽ về thứ hạng trong danh sách 100 sân bay tốt nhất toàn cầu do Tổ chức quốc tế Skytrax vừa chính thức công bố kết quả xếp hạng các sân bay thế giới năm 2026.

Theo đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã có bước nhảy vọt ấn tượng khi vươn lên vị trí thứ 71, tăng 8 bậc so với vị trí 79 của năm 2025. Đây cũng là lần thứ 8 liên tiếp cửa ngõ hàng không Thủ đô vinh dự góp mặt trong danh sách 100 sân bay tốt nhất toàn cầu, lần đầu tiên lọt vào top 10 sân bay tốt nhất toàn cầu trong nhóm công suất 30-40 triệu hành khách.

“Việc duy trì sự hiện diện trong top 100 đã cho thấy nỗ lực bền bỉ của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trong việc cải thiện hình ảnh hàng không Việt Nam trên bản đồ quốc tế,” lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nhấn mạnh.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã tập trung cải tạo, mở rộng các khu vực làm thủ tục tại cả hai nhà ga hành khách, giúp tối ưu hóa không gian và nâng cao đáng kể công suất khai thác, đảm bảo sự thông suốt ngay cả trong những giai đoạn cao điểm.

Hệ thống trang thiết bị thông minh cũng được đầu tư mới đồng bộ, từ khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh đến hệ thống băng chuyền hành lý, tất cả đều được tích hợp các công nghệ hiện đại nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi và mang lại sự thuận tiện tối đa cho người bay.

Bên cạnh đó, các tiện ích phục vụ hành khách và diện mạo cảnh quan tại Sân bay Nội Bài cũng được nâng cấp theo tiêu chuẩn "sân bay xanh," tạo nên một không gian di chuyển hiện đại, thân thiện và giàu cảm hứng ngay từ khi hành khách đặt chân tới cửa ngõ Thủ đô.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng phần cứng, Nội Bài còn ghi điểm nhờ chiến lược chuyển đổi số toàn diện. Việc đưa vào khai thác mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không, sân bay (A-CDM) đã góp phần tăng hiệu quả điều hành bay, giúp các hãng hàng không tiết kiệm nhiên liệu, tăng chỉ số đúng giờ và giảm phát thải ra môi trường; việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và các dịch vụ tự động đã tối ưu hóa thời gian chờ đợi, mang lại sự chủ động tối đa cho hành khách.

Ngoài ra, các đơn vị hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài như lực lượng công an, công an cửa khẩu, hải quan đến các đơn vị phục vụ mặt đất và các hãng hàng không nỗ lực xoay quanh triết lý “lấy hành khách làm trung tâm." Từ nụ cười của nhân viên thủ tục đến không gian nhiều tiện ích của khu vực chờ, tất cả đều được chuẩn hóa nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của Skytrax.

“Chúng tôi xem vị trí thứ 71 toàn cầu và việc lọt top 10 nhóm sân bay 30-40 triệu khách là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới. Nội Bài sẽ không ngừng lắng nghe, không ngừng nâng cấp để mỗi hành trình của khách hàng qua cửa ngõ Thủ đô đều là một trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ," lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chia sẻ.

Bên cạnh Nội Bài, một thành viên khác thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng xuất sắc góp mặt trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026, với bước tiến ấn tượng khi tăng 9 bậc so với năm ngoái./.

