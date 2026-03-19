Một số nội dung chính trong bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về Ngày hội non sông

Trong bài viết “Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân,” Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: trong cuộc “Tổng tuyển cử” lần này, tỷ lệ cử tri đi bầu gần 100% mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Đây chính là sự thể hiện ý thức chính trị và trách nhiệm công dân, lòng yêu nước và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Mỗi lá phiếu là một lá phiếu niềm tin - người dân gửi gắm kỳ vọng vào sự lựa chọn những đại biểu xứng đáng, qua đó khẳng định sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ đối với chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và con đường phát triển đất nước./.