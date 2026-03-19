Kết quả bầu cử HĐND ở Điện Biên, Lai Châu: Đại biểu trúng cử có tính đại diện

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Toàn tỉnh có 407.164/407.339 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96%, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ cao nhất cả nước.

Toàn tỉnh có 926 khu vực bỏ phiếu, trong đó 898 khu vực và 34 xã đạt 100% cử tri đi bầu. Ngay sau khai mạc, cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, tạo không khí sôi nổi, khẩn trương. Nhiều cử tri cao tuổi, cử tri vùng cao trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân; cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu là 107 tuổi.

Kết quả, tỉnh Điện Biên bầu đủ 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 từ 83 người ứng cử. Ở cấp xã, toàn tỉnh bầu được 924 đại biểu Hội đồng Nhân dân, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

Cơ cấu đại biểu trúng cử cơ bản hợp lý, bảo đảm tính đại diện và chất lượng. Đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số và đại biểu nữ cùng chiếm 42,85%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 14,28%; trình độ chuyên môn chủ yếu từ đại học trở lên, trong đó trên đại học chiếm 71,43%.

Các chiến sỹ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 543, Quân khu 2 tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu phụ của Tổ bầu cử số 1, xã Sín Thầu, Điện Biên. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Đối với Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 54%, đại biểu nữ chiếm 36%. Ở cấp xã, tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số đạt trên 64%, đại biểu nữ chiếm trên 33%, phản ánh đặc thù địa bàn miền núi, biên giới và bảo đảm tính đại diện rộng rãi.

Danh sách đại biểu trúng cử đã được công bố công khai theo đúng quy định, bảo đảm minh bạch, dân chủ. Cuộc bầu cử không có đơn vị phải bầu lại hoặc bầu thêm; không phát sinh tình huống phức tạp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cử tri, đồng thời khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Trên cơ sở kết quả đã công bố, Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ sớm tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

50 đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu ban hành Nghị quyết số 117/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Nghị quyết, có 50 đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng được ấn định tại các đơn vị bầu cử.

Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu, có 84 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cơ cấu, thành phần người ứng cử bảo đảm hợp lý, trong đó tỷ lệ nữ, người dân tộc thiểu số, người trẻ tuổi và đại biểu ngoài Đảng đạt yêu cầu theo quy định.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, bản Nậm Sảo 2, xã biên giới Pa Tần, Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Lai Châu đã diễn ra thành công, với kết quả 299.088 cử tri đi bầu, đạt 99,93%. Đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được tổ chức dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công tốt đẹp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Công tác trang trí, cổ động trực quan tại trung tâm tỉnh và các địa phương được thực hiện trang trọng, tạo không khí ngày hội lớn của toàn dân.

Trong ngày bầu cử, các tổ bầu cử đã sử dụng 160 hòm phiếu phụ mang đến bệnh viện và nhà dân để tạo điều kiện cho người già yếu, bệnh nhân thực hiện quyền bầu cử. Không khí bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra sôi nổi, trang nghiêm; cử tri phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến cuộc bầu cử./.

