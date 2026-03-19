Tây Ninh công bố danh sách 81 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh

Tối 19/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết số 156/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tây Ninh có 81 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này.

Trước đó, chiều cùng ngày, Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Phiên họp thứ 6 để đánh giá kết quả công tác bầu cử và định hướng tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã thành công rất tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri của tỉnh tham gia bỏ phiếu đạt 99,91%.

Kết quả, bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI đủ 15 đại biểu; bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đủ 81 đại biểu và 2.037 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã (khuyết 22 đại biểu).

Tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá rất cao Ủy ban bầu cử các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện công bố kết quả bầu cử theo đúng quy định theo hướng dẫn của Trung ương; đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, Thường trực Ủy ban Nhân dân rà soát về nhân sự để thực hiện quy trình công tác cán bộ đúng theo quy định trước khi trình Hội đồng Nhân dân thực hiện công tác bầu cử.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng yêu cầu Ủy ban bầu cử cấp xã thực hiện công bố kết quả bầu cử và tổ chức Kỳ họp thứ I Hội đồng Nhân dân cấp xã theo đúng quy định, để nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động đồng loạt vào ngày 1/4.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh, trong kỳ bầu cử lần này, Tây Ninh có 5 đơn vị bầu cử Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và 634 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Để phục vụ hơn 2,35 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, toàn tỉnh có 1.664 khu vực bỏ phiếu.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, toàn tỉnh có 25 người ứng cử, gồm 19 đại biểu do địa phương giới thiệu 6 đại biểu do Trung ương giới thiệu; tổng số đại biểu được bầu là 15.

Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, toàn tỉnh có 135 người ứng cử; tổng số đại biểu được bầu là 81. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, toàn tỉnh có 3.441 người ứng cử; tổng số đại biểu được bầu là 2.059.

Trong suốt quá trình tổ chức bầu cử, toàn bộ các tổ bầu cử đã vận hành một cách nghiêm túc, bài bản, an toàn và khoa học, bảo đảm đúng quy trình pháp luật.

Không khí tại các điểm bỏ phiếu đều phấn khởi, trật tự và an toàn tuyệt đối. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,9%; trong đó 1.517 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%./.

