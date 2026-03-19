Bài toán quản trị Việt Nam trong kỷ nguyên số: Kinh nghiệm từ các quốc gia Bắc Âu

Việt Nam học hỏi kinh nghiệm Bắc Âu trong xây dựng quản trị hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả dịch vụ công, hướng tới mô hình chính quyền lấy người dân làm trung tâm.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Bắc Âu (23/3), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Đại sứ quán các nước Bắc Âu tại Hà Nội (gồm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển) đồng tổ chức tọa đàm “Thực hiện phân cấp thành công trong kỷ nguyên số – Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu” nhằm hỗ trợ quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Tọa đàm giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong xây dựng mô hình quản trị hiện đại trong kỷ nguyên số. Các quốc gia Bắc Âu nhấn mạnh vai trò của chính quyền trung ương trong việc xây dựng khung chính sách, trong khi chính quyền địa phương trực tiếp cung cấp dịch vụ công thiết yếu như y tế, giáo dục và hạ tầng.

Một yếu tố quan trọng là phải gắn trách nhiệm với nguồn lực, trao quyền đi đôi với bảo đảm năng lực tài chính và nhân sự cho địa phương.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số được coi là nền tảng then chốt, với hệ thống dữ liệu và định danh số giúp nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.

Những kinh nghiệm này là cơ sở để Việt Nam tiếp tục cải cách bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững./.