Xác minh, xử lý vụ nam sinh lớp 11 bị đánh hội đồng dẫn đến chấn thương nặng

Tối 19/3, Ủy ban nhân dân xã Phước Hòa (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bị nhóm bạn đánh hội đồng, dẫn đến chấn thương nặng, phải phẫu thuật cấp cứu.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phước Hòa xác nhận địa phương đã nắm thông tin và chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc. Công an xã Phước Hòa làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, trích xuất camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời lấy lời khai các bên liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa 18/3 tại khu vực giữ xe gần Trường Trung học phổ thông P.H, xã Phước Hòa. Nạn nhân là em B.N.H.A (sinh năm 2009, học sinh lớp 11, trú tại địa phương).

Thời điểm tan học, khi đang chuẩn bị ra về, em H.A bị một nhóm khoảng 3–5 học sinh lớp 10 vây đánh. Do bị tấn công bất ngờ và áp đảo về số lượng, nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Do tình trạng chấn thương nghiêm trọng, em H.A được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) để phẫu thuật khẩn cấp. Đại diện gia đình cho biết, nạn nhân bị gãy xương mũi, đã được phẫu thuật thông đường thở và đang được theo dõi chấn thương vùng đầu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các học sinh và xảy ra ngoài khuôn viên trường học.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

