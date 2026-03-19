Xung đột tại Trung Đông: Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phát cảnh báo cộng đồng

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tình hình an ninh tại Israel những ngày gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp khi số thương vong do các đợt tấn công bằng tên lửa, đặc biệt là tên lửa đạn chùm, có dấu hiệu gia tăng.

Đáng chú ý, trong số các nạn nhân đã ghi nhận trường hợp lao động nước ngoài thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại về mức độ nguy hiểm đối với cộng đồng dân sự, trong đó có người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây.

Theo các nguồn tin địa phương, các cuộc tấn công gần đây không chỉ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng mà còn làm gia tăng rủi ro từ các vật liệu nổ còn sót lại, đặc biệt là bom chùm chưa phát nổ.

Đây được xem là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng, bởi các vật thể này có thể gây thương vong bất cứ lúc nào nếu bị tiếp xúc hoặc xử lý không đúng cách.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel vừa phát đi thông báo khẩn, kêu gọi cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel nâng cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an ninh sở tại.

Theo khuyến cáo, người dân cần tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel. Khi nhận được cảnh báo qua ứng dụng điện thoại hoặc còi báo động, mọi người phải nhanh chóng di chuyển đến nơi trú ẩn gần nhất. Do thời gian từ lúc phát cảnh báo đến khi xảy ra tấn công thường rất ngắn, việc phản ứng kịp thời có ý nghĩa quyết định đối với an toàn cá nhân. Người dân cũng được khuyến nghị ở lại nơi trú ẩn ít nhất 10 phút hoặc lâu hơn theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán lưu ý cộng đồng cần chủ động tránh xa các khu vực nhạy cảm như sân bay, cơ sở quân sự, hạ tầng năng lượng và những địa điểm có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công. Đây là các khu vực thường xuyên nằm trong số các mục tiêu hàng đầu của các đợt tấn công bằng tên lửa.

Một cảnh báo đặc biệt quan trọng được nhấn mạnh là việc không tiếp cận hoặc chạm vào các vật thể lạ, mảnh vỡ sau các vụ nổ, đặc biệt là bom chùm chưa phát nổ. Những vật thể này có thể phát nổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm nghiêm trọng. Người dân được khuyến cáo rời khỏi khu vực ngay lập tức và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng đề nghị bà con thường xuyên cập nhật thông tin từ các kênh chính thức, duy trì liên lạc với nhau và giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Việc tuân thủ nghiêm các hướng dẫn an ninh được xem là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh xung đột vẫn đang leo thang.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và kịp thời đưa ra các khuyến cáo cần thiết, đồng thời kêu gọi cộng đồng người Việt nâng cao ý thức tự bảo vệ để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay./.

Đại sứ quán Việt Nam ở Israel khuyến nghị công dân tuân thủ hướng dẫn ở nước sở tại Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận bất kỳ thương vong hay thiệt hại về tài sản nào đối với cộng đồng người Việt và bà con đã chấp hành hướng dẫn của nước sở tại.