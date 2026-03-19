Mỹ sẽ đáp trả Iran nếu tên lửa lại đánh trúng cơ sở năng lượng của Qatar

Ngày 18/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ “phá hủy toàn bộ” mỏ khí South Pars của Iran nếu Tehran tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng tại Qatar.

Trước đó cùng ngày, Qatar thông báo một tên lửa đạn đạo đã trúng cơ sở khí tự nhiên quan trọng của nước này, gây hỏa hoạn và thiệt hại lớn. Qatar đã yêu cầu nhân viên Đại sứ quán Iran rời nước này.

Trong tuyên bố mới nhất trên mạng xã hội, Tổng thống Trump khẳng định Israel sẽ không tiến hành thêm những cuộc tấn công mỏ khí đốt South Pars của Iran. Tuy nhiên, ông cảnh báo sẽ không ngần ngại đáp trả nếu các cơ sở khí thiên nhiên hóa lỏng của Qatar bị tấn công lần nữa.

Trong khi đó, nhóm phân tích Soufan Center ở New York (Mỹ), đánh giá việc Israel tấn công mỏ khí South Pars là sự “mở rộng rõ ràng xung đột." Họ nhấn mạnh cơ sở khí hóa lỏng khó phục hồi trong bối cảnh chiến sự, ảnh hưởng lớn đến kinh tế Iran và đời sống dân thường.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đang làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu. Xung đột Mỹ-Israel với Iran đang đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh, đẩy chi phí xăng dầu và hàng hóa lên cao, gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu.

Cùng ngày, tờ The Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ và 3 nguồn thạo tin tiết lộ Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng phê duyệt khoản ngân sách hơn 200 tỷ USD trình Quốc hội để cấp kinh phí cho chiến dịch tấn công đang diễn ra của Washington nhằm vào Iran. Động thái này có khả năng châm ngòi cho cuộc đối đầu đảng phái gay gắt tại Đồi Capitol.

Theo The Washington Post, con số trên sẽ vượt xa chi phí của chiến dịch quân sự mà Mỹ thực hiện nhằm vào Iran tính đến thời điểm hiện tại. Đề nghị nhằm khẩn trương mở rộng quy mô sản xuất các loại vũ khí quan trọng đã cạn kiệt kể từ khi Mỹ và Israel phát động những cuộc tấn công Iran hôm 28/2.

Theo một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, hiện vẫn chưa rõ ngân sách cuối cùng mà Nhà Trắng sẽ đề nghị Quốc hội Mỹ phê duyệt, vì một số quan chức dự báo yêu cầu của Bộ Chiến tranh có rất ít khả năng được thông qua.

Trong khi đó, nhiều quan chức lưu ý chi phí cho những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran đã tăng nhanh chóng, vượt quá 11 tỷ USD chỉ trong tuần đầu tiên.

Trước khi phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Iran, ông Trump đã đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2027 ở mức 1.500 tỷ USD, tăng hơn 50% so với năm trước đó./.

