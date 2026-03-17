Iran bác thông tin về việc lập kênh liên lạc với Mỹ

Ngày 17/3, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã bác bỏ thông tin có bất kỳ liên lạc mới nào với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff.

Tuyên bố được đưa ra trên mạng xã hội X sau khi trang mạng Axios (Mỹ) đưa tin kênh liên lạc trực tiếp giữa giới chức Washington và Tehran đã được kích hoạt lại trong những ngày gần đây.

Ngoại trưởng Araghchi nêu rõ lần liên lạc cuối cùng với ông Witkoff là trước khi cấp trên của Đặc phái viên Mỹ quyết định chấm dứt ngoại giao bằng cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Ông cho rằng “mọi tuyên bố trái ngược dường như chỉ nhằm mục đích đánh lừa các nhà kinh doanh dầu mỏ và công chúng.”

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Araghchi cũng tuyên bố rằng Iran chưa gửi bất kỳ thông điệp nào tới Mỹ đề nghị ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh xung đột phải kết thúc theo cách không được lặp lại trong tương lai.

Trong khi đó, báo The Washington Post dẫn báo cáo tình báo của Mỹ cho biết bất chấp các đợt không kích kéo dài của nước này và Israel, bộ máy lãnh đạo của Iran vẫn duy trì ổn định và thậm chí trở nên cứng rắn hơn.

Các cơ quan tình báo Mỹ nhận định các cuộc tấn công kể từ ngày 28/2 không tạo ra “rạn nứt đáng kể” trong cấu trúc quyền lực của Iran.

Mặc dù năng lực quân sự của Tehran bị suy yếu, hệ thống chính trị-an ninh của nước này vẫn được duy trì và có xu hướng “củng cố hơn”, đặc biệt dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Theo báo cáo, các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông được cho là ngày càng “lo ngại và bất bình” trước việc xung đột kéo dài, khiến họ đối mặt trực tiếp với các cuộc tấn công trả đũa từ Iran. Nhiều cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng.

Giao tranh leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran từ cuối tháng Hai.

Theo phía Iran, các cuộc tấn công này đã khiến khoảng 1.300 người thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Đáp lại, Iran đã triển khai nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel, cũng như các căn cứ và lợi ích của Mỹ tại Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh, gây thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng, đồng thời làm gián đoạn thị trường năng lượng và hàng không quốc tế.

Trước bối cảnh xung đột lan rộng ra khu vực, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã ra tuyên bố kêu gọi “ngừng ngay lập tức và hoàn toàn” các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào miền Nam Liban, bao gồm cả các cuộc tấn công trên bộ và không kích.

Ai Cập cho rằng động thái của Israel vi phạm chủ quyền của Liban, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo và đẩy hàng trăm nghìn người vào cảnh bắt buộc phải di dời. Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động để gây áp lực buộc Israel ngừng leo thang căng thẳng.

Ngày 16/3, quân đội Israel tuyên bố đã bắt đầu các chiến dịch trên bộ có giới hạn và nhắm mục tiêu vào các vị trí của phong trào Hezbollah ở miền Nam Liban, sau các cuộc không kích trước đó.

Động thái của Israel nhằm đáp trả việc Hezbollah hồi đầu tháng này phóng tên lửa về phía Israel.

Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc tấn công của Israel kể từ đầu tháng này đến nay đã khiến hơn 800 người ở nước này thiệt mạng./.

5 kịch bản có thể khép lại xung đột giữa Mỹ và Iran Sau hai tuần triển khai chiến dịch “Cuồng nộ”, xung đột Mỹ–Iran tiếp tục diễn biến phức tạp tại Trung Đông. Giới phân tích đưa ra một số kịch bản có thể tác động đến cục diện trong thời gian tới.