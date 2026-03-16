Xung đột tại Trung Đông: Israel cho phép một số khu vực mở lại trường học

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa Israel thông báo từ 6 giờ sáng 16/3 (giờ địa phương) đã bắt đầu áp dụng chính sách phòng thủ phân cấp mới, cho phép một bộ phận học sinh quay trở lại trường sau thời gian gián đoạn vì tình hình an ninh.

Theo hướng dẫn mới, chỉ những khu vực được xếp ở mức phòng thủ “vàng” mới được phép khôi phục một phần hoạt động giáo dục và phải đáp ứng các điều kiện bảo vệ an toàn cụ thể.

Ước tính khoảng 350.000 học sinh và trẻ tại các nhà trẻ sẽ được phép trở lại trường tại những khu vực này.

Tuy nhiên, phần lớn địa phương chỉ mở cửa một phần do chưa thể khôi phục đầy đủ dịch vụ đưa đón học sinh, đồng thời còn phụ thuộc vào khả năng bố trí nhân sự, cũng như các không gian được bảo vệ an toàn.

Việc nối lại hoạt động học tập trực tiếp được triển khai tại các khu vực được phân loại “vàng,” bao gồm thung lũng Beit She’an, thung lũng Jordan, Bờ Tây, khu vực Biển Chết, Tây Lachish, khu vực giáp Dải Gaza, Tây Negev, Nam Negev và vùng Arava từ Beersheba trở xuống phía Nam.

Tuy vậy, tại nhiều khu vực miền Nam Israel, hệ thống giáo dục chỉ hoạt động hạn chế theo các hướng dẫn an ninh của Bộ Chỉ huy Mặt trận nội địa.

Dù các lớp học bắt đầu mở lại, giao thông công cộng tại một số địa phương vẫn hoạt động với công suất hạn chế, ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh và giáo viên.

Ngay trong vùng “vàng,” một số địa phương vẫn quyết định tạm thời chưa khôi phục hoạt động giáo dục trực tiếp, thay vào đó, duy trì hình thức học từ xa cho đến khi tình hình an ninh được đánh giá là ổn định hơn.

Trên thực địa, các vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Tehran của Iran, vài giờ sau khi Israel tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm.

Trong khi đó, Trung tâm Điều hành truyền thông của Iran đã ban hành cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ tấn công ở một số khu vực cụ thể tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Doha (Qatar), kêu gọi người dân sơ tán ngay lập tức.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran.

Giới chức Dubai cho biết một “sự cố liên quan đến thiết bị bay không người lái” đã gây ra hỏa hoạn gần sân bay thành phố và các chuyến bay đã tạm thời bị đình chỉ./.

