Châu Á chịu thiệt hại lớn nhất do gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz

Chuyên gia phân tích dầu thô cấp cao của công ty nghiên cứu Kpler, bà Muyu Xu nhận định các nước châu Á chịu thiệt hại lớn nhất do gián đoạn vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz, đặc biệt là những nước phụ thuộc nhiều vào nguồn cung Trung Đông nhưng có mức dự trữ tương đối thấp, trong đó có Thái Lan.

Bà Muyu Xu cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản có kế hoạch xả kho dự trữ dầu, song biện pháp này sẽ không đủ nếu chiến sự kéo dài hơn 1 tháng.

Ngay cả Trung Quốc, dù đang nắm giữ khoảng 1,3 tỷ thùng dầu thô dự trữ trên đất liền, cũng vẫn cần một nguồn có thể bù đắp thiếu hụt ngay lập tức, trong khi hiện chưa có lựa chọn phù hợp.

Cũng theo chuyên gia Muyu Xu, trong 1-2 tuần qua, Nga đã bán thêm hơn 30 triệu thùng dầu thô, do các lô hàng giao ngay được thị trường đặc biệt hoan nghênh.

Ngoài ra, dầu mỏ của Brazil và Canada cũng ghi nhận giá tăng. Tuy nhiên, thời gian vận chuyển có thể kéo dài tới 2 tháng.

Trong một diễn biến khác, tại Australia, người dân đang đổ xô mua tích trữ xăng do lo ngại giá nhiên liệu tiếp tục tăng, khiến một số trạm xăng rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung, dù chính phủ khẳng định các chuyến hàng nhiên liệu vẫn được vận chuyển đúng kế hoạch.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen giải thích việc các nhà bán lẻ tăng giá, trong khi nhu cầu tăng gấp đôi do người dân tích trữ nhiên liệu, đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt lớn, khiến chính phủ phải tăng cường nguồn cung cho các khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, dữ liệu chính phủ cho thấy Australia có lượng dự trữ xăng đủ dùng trong khoảng 37 ngày và dầu diesel khoảng 30 ngày.

Trước đó, ngày 11/3, Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Australia cảnh báo các nhà bán lẻ xăng dầu có thể bị phạt từ 50-100 triệu AUD (35 triệu USD) nếu tự ý tăng giá nhiên liệu nhằm nâng cao tính minh bạch cho người tiêu dùng và tăng cường giám sát hoạt động của các đơn vị bán lẻ.

Australia phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhập khẩu nhiên liệu từ châu Á, trong khi người dân nước này thường phải di chuyển quãng đường dài bằng ô tô để đi làm hoặc phục vụ nhu cầu cá nhân./.

