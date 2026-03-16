Nebius ký thỏa thuận 27 tỷ USD cung cấp hạ tầng AI cho Meta

Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Nebius của Hà Lan ngày 16/3 cho biết đã ký thỏa thuận trị giá 27 tỷ USD trong vòng 5 năm, nhằm cung cấp hạ tầng AI cho "ông lớn" Meta - công ty mẹ của Facebook đồng thời sở hữu các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin nổi tiếng khác như Instagram, Whatsapp, Messenger.

Theo thông báo, Nebius sẽ cung cấp năng lực tính toán trị giá khoảng 12 tỷ USD, bắt đầu từ đầu năm tới, tại nhiều địa điểm khác nhau. Ngoài ra, Meta cũng cam kết có thể mua thêm tối đa 15 tỷ USD năng lực tính toán trong vòng 5 năm tới.

Nebius, có trụ sở tại Amsterdam, cùng với các đối thủ như NScale và Coreweave, đang tham gia vào lĩnh vực “neocloud” mới nổi, chuyên xây dựng các trung tâm dữ liệu tối ưu hóa cho AI và cung cấp sức mạnh tính toán cho các tập đoàn công nghệ lớn như Meta hay Microsoft.

Mô hình hợp tác này được cho là hấp dẫn đối với các “ông lớn” công nghệ, do có thể giúp họ thuê ngoài việc xây dựng và vận hành hạ tầng AI phức tạp, đồng thời giảm thiểu rủi ro tài chính khi tự đầu tư các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Giám đốc điều hành Nebius Arkady Volozh cho biết công ty hoan nghênh việc mở rộng quan hệ hợp tác quan trọng với Meta, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận này giúp Nebius đảm bảo thêm các hợp đồng cung cấp năng lực tính toán quy mô lớn và dài hạn./.

