Tập đoàn TH khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 9/3, tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (Thành phố Hồ Chí Minh), Tập đoàn TH tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 10 ha, được triển khai qua nhiều giai đoạn với mục tiêu sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sữa như sữa tươi, sữa chua, kem; đồng thời, sản xuất đồ uống không cồn và cung cấp dịch vụ kho bãi.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 dự kiến triển khai từ quý 1 đến quý 4 năm 2027, tập trung sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa với công suất khoảng 69.043 tấn/năm. Giai đoạn 2 thực hiện từ quý 1/2028 đến quý 4/2030, tiếp tục sản xuất các sản phẩm từ sữa với công suất 32.314 tấn/năm; đồng thời, bổ sung dây chuyền sản xuất đồ uống không cồn công suất 110.130 tấn/năm, nâng tổng công suất giai đoạn này lên 142.444 tấn/năm.

Giai đoạn 3 triển khai từ quý 1/2031 đến quý 4/2035 với công suất 223.376 tấn/năm, gồm 5.759 tấn sản phẩm từ sữa và 217.617 tấn đồ uống không cồn. Giai đoạn 4 dự kiến từ quý 1/2036 đến quý 4/2037, đạt tổng công suất 417.488 tấn/năm; trong đó, sản phẩm từ sữa khoảng 90.006 tấn và đồ uống không cồn 327.482 tấn. Sau khi hoàn thành toàn bộ bốn giai đoạn, tổng công suất nhà máy đạt khoảng 852.351 tấn sản phẩm/năm, tạo việc làm cho khoảng 850 lao động.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, cho biết trong bối cảnh khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đang làm thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế toàn cầu, Tập đoàn TH tiếp tục mở rộng chuỗi giá trị phát triển bền vững thông qua việc khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Theo bà Thái Hương, nhà máy được định hướng trở thành trung tâm chế biến hiện đại, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thực phẩm sạch của Tập đoàn TH, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Dự án hướng tới cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, minh bạch; đồng thời, thúc đẩy chuỗi giá trị từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến đến hệ thống phân phối hiện đại.

Dự án sẽ tạo thêm việc làm, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và góp phần hỗ trợ nông dân tại nhiều vùng nguyên liệu, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa và Tây Nguyên, tham gia chuỗi sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng, trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động như cạnh tranh địa chính trị, xung đột khu vực, biến động giá năng lượng và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, ổn định, chất lượng cao trở thành yêu cầu cấp thiết. Việc doanh nghiệp đầu tư mạnh vào lĩnh vực chế biến thực phẩm sạch có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh lương thực, đồng thời góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Được, dự án sẽ tăng cường năng lực chế biến thực phẩm hiện đại, tạo nguồn cung thực phẩm an toàn cho người dân, ổn định thị trường và mở ra cơ hội nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thực phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Việc doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn cũng là định hướng phát triển mà Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong ngành chế biến thực phẩm, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm sạch và cải thiện chất lượng dinh dưỡng cho người dân.

Chính quyền thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, logistics và hệ thống phân phối; đồng thời, tăng cường kết nối cung cầu, mở rộng thị trường để các sản phẩm thực phẩm sạch chất lượng cao đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế./.

Tập đoàn TH chia sẻ kinh nghiệm giảm phát thải bằng mô hình đệm lót sinh học Giải pháp đệm lót sinh học, một trong những mô hình tuần hoàn hiệu quả, đang được vận hành tại chuỗi trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao của đơn vị sản xuất sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam.