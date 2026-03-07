Vinaconex thông báo nguyên Chủ tịch và Phó Tổng giám đốc bị bắt

Ngày 7/3, Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) công bố thông tin bất thường về việc đã nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam hai cựu lãnh đạo doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Tới - thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bắt tạm giam về việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Ông Dương Văn Mậu - thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc bị bắt về việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vinaconex cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam hai lãnh đạo nói trên và thực hiện công bố thông tin bất thường tới Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định./.

Vinaconex trúng một gói thầu thi công Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang có thời gian thực hiện từ năm 2022-2025 vừa tìm được nhà thầu thi công gói thầu đầu tiên.