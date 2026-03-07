Giá xăng RON 95-III tăng hơn 4.000 đồng/lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 7/3/2026 của Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán lẻ đối với xăng RON 95-III là 27.047 đồng/lít (tăng 4.707 đồng/lít). Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 25.226 đồng/lít (tăng 3.777 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 1.821 đồng/lít.
Giá xăng dầu tăng mạnh từ 15 giờ hôm nay, RON95-III vượt mốc 27.000 đồng
Từ 15 giờ ngày 7/3, giá xăng dầu trong nước tăng mạnh, trong đó xăng RON95-III vượt mốc 27.000 đồng/lít, còn dầu hỏa tăng cao nhất tới 8.490 đồng/lít nhằm phù hợp với biến động thị trường thế giới.