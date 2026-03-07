Cổ phiếu FLC chính thức được giao dịch tự do trở lại

Sau gần 3 năm gián đoạn, kể từ ngày 6/3/2026, hơn 64.000 cổ đông của Tập đoàn FLC đã có thể trực tiếp và tự do giao dịch toàn bộ cổ phiếu của mình.

Sau gần 3 năm gián đoạn, kể từ ngày 6/3/2026, hơn 64.000 cổ đông của Tập đoàn FLC đã có thể trực tiếp và tự do giao dịch toàn bộ cổ phiếu của mình.

Theo thông báo mới nhất, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex sẽ là đơn vị duy nhất quản lý sổ cổ đông và thực hiện các thủ tục giao dịch. Cổ đông có thể đến trực tiếp trụ sở tại tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Động thái này nằm trong nỗ lực tái cấu trúc toàn diện của FLC nhằm đảm bảo quyền lợi về mặt thanh khoản cho nhà đầu tư sau khi cổ phiếu này chính thức hủy đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VSDC.