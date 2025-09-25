Kinh tế

Doanh nghiệp

Tập đoàn FLC tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways

Ông Lê Thái Sâm sẽ tiếp tục đồng hành với Bamboo Airways trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của hãng trong giai đoạn tái cấu trúc.

Diệp Anh
Máy bay của Bamboo Airways. (Nguồn: TTXVN)
Máy bay của Bamboo Airways. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 25/9, tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã diễn ra, tập trung vào các nội dung về nhân sự và hoạt động, trong đó FLC đồng ý tiếp quản Bamboo Airways.

Tại đây, sau khi đánh giá trên kết quả điều hành thực tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết: “Việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới. Do đó, tôi đã đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways."

Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhóm nhà đầu tư cho Tập đoàn FLC và đề nghị Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban điều hành hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Lê Thái Sâm sẽ tiếp tục đồng hành với hãng trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc.

Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng, Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành mới trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh mới cho Bamboo Airways, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt chủ trương trích lập dự phòng rủi ro và phương án xử lý dứt điểm đối với toàn bộ các khoản đầu tư, cho vay hiện hữu của Bamboo Airways.

Cùng lúc, Đại hội đồng cổ đông Bamboo Airways đã thông qua các quyết định nhân sự; trong đó Hội đồng quản trị Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ bao gồm 6 thành viên là ông Lê Thái Sâm, ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Lê Bá Nguyên, ông Trương Phương Thành, ông Bùi Quang Dũng và bà Phùng Thị Thu Thảo./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tập đoàn FLC #Bamboo Airways #Đại hội đồng cổ đông bất thường #Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp ông Tiền Quốc Hào, Chủ tịch Công ty Toyota Châu Á. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Toyota mong muốn mở rộng đầu tư xe xanh tại Việt Nam

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Toyota tại Việt Nam 30 năm qua, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc mong muốn Toyota hưởng ứng chính sách phát triển xanh của Việt Nam và tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Một cửa hàng Chanel. (Nguồn: Elementshk)

Chanel nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nga

Đơn đăng ký đã được nộp vào đầu tháng 9/2025, với tên người nộp đơn là công ty Chanel Sarl. Công ty dự định sản xuất và bán nước hoa tại Nga dưới nhãn hiệu này.

Lễ ký kết Dự án “Phát triển bền vững sinh kế dưới tán điều”. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Phát triển nông nghiệp bền vững từ 'Sinh kế dưới tán điều'

Dự án “Sinh kế dưới tán điều” hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp kết hợp, tận dụng không gian dưới tán cây điều để phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phụ trợ, giúp tăng thu nhập cho bà con nông dân, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả.