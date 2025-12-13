Nghị quyết 68 gia tăng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp

Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) cho biết, doanh nghiệp đánh giá việc thực thi Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã có khởi sắc và ý kiến doanh nghiệp, hiệp hội được lắng nghe.

Tuy nhiên, cần đẩy mạnh hơn hiệu quả thực thi để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Hiệu ứng lan tỏa từ Nghị quyết

Trao đổi, thảo luận của Ban 4 với các hiệp hội doanh nghiệp cho thấy, các hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW và các chỉ đạo liên tục, mạnh mẽ của Thủ tướng cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết 68 đã đem lại kết quả tích cực bước đầu và gia tăng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Qua khảo sát nhanh (trong tháng 10/2025) ghi nhận nhiều ý kiến tích cực hơn từ các hiệp hội doanh nghiệp, phản ánh việc triển khai Nghị quyết 68 đã có hiệu ứng lan tỏa nhất định.

Hiệp hội Doanh nghiệp sản xuất Bắc Ninh cho rằng, có rất nhiều sự thay đổi chính sách ở cấp độ Trung ương và địa phương. Hiệp hội và doanh nghiệp nhận được nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền; được tham gia các chương trình hỗ trợ hữu ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu.

Hiệp hội Doanh nghiệp chủ lực Hà Nội nhận định, các hoạt động lớn như các diễn đàn, hội thảo lấy ý kiến để thể chế hóa Nghị quyết 68 đã đem lại nhiều niềm tin cho doanh nghiệp và hiệp hội. Tuy nhiên, vẫn cần hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Hải, Cụm công nghiệp 1, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng mỗi năm sản xuất hàng trăm tấn sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Vừa qua, hàng loạt chương trình lớn theo chỉ đạo từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dành cho cộng đồng kinh tế tư nhân cũng mang tới sự hứng khởi và động lực cho các doanh nghiệp như Toàn cảnh kinh tế tư nhân lần thứ nhất (ViPEL), một nhiệm vụ được Thủ tướng giao cho Ban 4 đã gây tiếng vang trong nước và quốc tế khi quy tụ được những doanh nhân dân tộc dẫn dắt, tiêu biểu của nhiều ngành/lĩnh vực cùng hệ sinh thái nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các nhóm ngành của nền kinh tế.

Từ ViPEL, hàng loạt sáng kiến hợp tác công-tư, hợp tác giữa doanh nghiệp dẫn dắt với các doanh nghiệp SME, startup... đã được công bố. Các chỉ đạo của Thủ tướng tại sự kiện đã tạo ra niềm tin rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều diễn đàn, hội thảo khác cũng đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân, thúc đẩy bầu không khí đối thoại cởi mở, góp phần tạo không khí phấn khởi trong thực thi Nghị quyết 68 như Diễn đàn kinh tế tư nhân; Diễn đàn New Economy...

Nhiều chương trình trụ cột của Nghị quyết 68 cũng đang được triển khai, lấy ý kiến doanh nghiệp một cách thực chất như các chương trình 1000 doanh nghiệp tiên phong, đào tạo 10.000 CEO, hỗ trợ doanh nghiệp Go Global…

Đẩy mạnh các cải cách thực chất

Để tiếp nối tinh thần tích cực nêu trên, các hiệp hội doanh nghiệp cũng đề xuất lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các cải cách thực chất, các chương trình kiến tạo cơ hội tiếp cận nguồn lực cụ thể để nuôi dưỡng và phát triển doanh nghiệp hiệu quả.

Hiệp hội Ôtô-Vận tải Việt Nam (VATA) phản ánh, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 đã phát sinh nhiều bất cập, tăng chi phí cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hoạt động vận tải.

Hiệp hội kiến nghị cải cách theo tinh thần tạo thuận lợi của Nghị quyết 68 như: nâng tuổi tối đa lái xe chở người trên 29 chỗ/giường nằm theo Bộ luật Lao động (62 tuổi nam, 57 tuổi nữ) và tăng tần suất khám sức khỏe với nhóm trên 60 tuổi. Nới thời gian khôi phục điểm giấy phép lái xe, rút ngắn thời gian dự kiểm tra khi bị trừ hết điểm. Cho phép người có giấy phép hạng cao lái hạng thấp; mở chuyển hạng sang CE để giải quyết thiếu lái xe đầu kéo. Bồi dưỡng pháp luật (32 giờ) và cấp giấy chứng nhận thay vì đào tạo với người điều khiển máy chuyên dùng. Cho phép đổi đăng ký xe linh hoạt khi đổi biển số.

Hiệp hội Ôtô-Vận tải Việt Nam cũng kiến nghị cải cách quy định về vận chuyển siêu trường, siêu trọng theo hướng cho phép lắp thiết bị chuyên dùng theo hướng dẫn nhà sản xuất; cho phép tổ hợp nhiều xe (kéo/đẩy, kể cả ghép qua hàng). Chỉ yêu cầu khảo sát đường khi vượt khổ giới hạn. Sửa Nghị định 158/2024/NĐ-CP (quy định về hoạt động vận tải đường bộ) và Nghị định 165/2024/NĐ-CP (hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ) để xe 4 bánh nhỏ tiếp tục hoạt động, bỏ yêu cầu biển tốc độ 30 km/h.

Cùng với đó điều chỉnh quy định đào tạo lái xe phù hợp thực tế sân tập và giáo viên. Hiệp hội này cảnh báo nếu không sửa đổi, chi phí logistics sẽ tiếp tục cao, ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Còn theo Hiệp hội Đại lý, môi giới và dịch vụ hàng hải Việt Nam (VISABA), chính sách và Nghị quyết chưa thực sự đi vào thực tế, thủ tục hành chính còn phức tạp. Chính sách mới chủ yếu dừng ở mức định hướng, thiếu cơ chế thực thi rõ ràng, khiến doanh nghiệp chưa cảm nhận được thay đổi thực chất.

Một doanh nghiệp sản xuất thép trong nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cho biết cộng đồng doanh nghiệp ngành thép đón nhận tích cực Nghị quyết 68, song Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) phản ánh còn thiếu các chính sách cụ thể để triển khai. Việc cấp phép đầu tư hiện phân cấp chủ yếu về địa phương, dẫn đến quản lý lỏng lẻo, thiếu quy hoạch tổng thể, không kiểm soát được công suất và tác động môi trường. Hiệp hội đề nghị Chính phủ thống nhất cơ chế cấp phép, quản lý quota tại cấp trung ương để bảo đảm kiểm soát sản lượng và quy hoạch ngành.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Thép Việt Nam kiến nghị tăng cầu nội địa thông qua đầu tư hạ tầng (nhất là các dự án cao tốc ở phía Nam, tham khảo mô hình cầu cạn của Trung Quốc, Hàn Quốc).

Về tài chính-đất đai, đề nghị cho phép thuê đất dài hạn, trả tiền hàng năm thay vì một lần để giảm áp lực vốn đầu tư. Đồng thời, Chính phủ nên đẩy mạnh đàm phán tập thể về nguồn nguyên liệu đầu vào (quặng sắt, than cốc…) nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, thay vì để từng doanh nghiệp tự đàm phán riêng lẻ.

Đánh giá thực tế triển khai Nghị quyết vẫn rất thách thức, doanh nghiệp gặp khó khăn lớn về thuế do cơ quan thuế chậm khấu trừ, gây áp lực tài chính, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa; hệ thống phần mềm hải quan đã lỗi thời, có nguy cơ sập, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) kiến nghị đẩy mạnh tinh thần của Nghị quyết, Chính phủ chỉ đạo khẩn trương nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm thông quan ổn định./.

