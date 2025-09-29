Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân: Cơ hội vàng cho doanh nghiệp Tây Ninh bứt phá

Tây Ninh đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử, nơi những tiềm năng khổng lồ về đất đai, vị trí chiến lược và nông nghiệp công nghệ cao đang chờ được đánh thức.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi, những chính sách mang tính đòn bẩy như Nghị quyết 68 của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân được xem là "cơ hội vàng," tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành tài sản, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức.

Lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp gần đây đã có những buổi đối thoại, trao đổi thẳng thắng, cho thấy một quyết tâm chính trị mạnh mẽ, kiến tạo một môi trường đầu tư minh bạch, đồng hành và tháo gỡ từng "điểm nghẽn" để cùng nhau tạo nên một kỳ tích phát triển mới.

Vùng đất đầy tiềm năng và cơ hội

Tây Ninh đang sở hữu một dư địa phát triển cực kỳ to lớn, một lợi thế mà không nhiều địa phương có được. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út, tỉnh xác định công nghiệp vẫn là trọng tâm, cùng với thương mại, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và kinh tế cửa khẩu. Đặc biệt, quỹ đất dành cho công nghiệp là một lợi thế vượt trội.

Bên cạnh công nghiệp, nông nghiệp được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm, với lợi thế gần 600.000ha đất nông nghiệp, Tây Ninh đang tập trung đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đưa nông sản của tỉnh có mặt tại hơn 40 thị trường quốc tế. Tỉnh đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tốp đầu của khu vực, nơi hội tụ của trí tuệ, công nghệ và mô hình nông nghiệp hiện đại.

Tầm nhìn này nhận được sự đồng tình sâu sắc từ giới học thuật. Giáo sư-Tiến sỹ Trần Đức Viên, Chủ tịch hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho rằng cần thay đổi tư duy, xem nông nghiệp là một ngành công nghiệp công nghệ cao, có thể tạo ra sự giàu có, chứ không chỉ để xóa đói giảm nghèo.

Câu chuyện thành công của các doanh nghiệp tại Tây Ninh là minh chứng sống động cho những tiềm năng này.

Ông Oàn Lộc Phến, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn PACOW International, đã chọn Tây Ninh để xây dựng nhà máy chế biến thịt bò mát chuẩn quốc tế vì nơi đây hội tụ đủ yếu tố "thiên thời-địa lợi-nhân hòa," từ nguồn nước, nguyên liệu dồi dào đến chính sách đầu tư ưu đãi.

Ông đã quyết tâm đi con đường khó, đầu tư vào chuỗi cung ứng lạnh cực kỳ tốn kém để người Việt có thể "ăn thịt bò mát chuẩn Úc ngay tại Việt Nam với giá thành Việt Nam."

Chế biến thịt bò tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn PACOW International. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Từ một sản phẩm truyền thống, câu chuyện của ông Đặng Khánh Duy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên, là một nguồn cảm hứng lớn. Khởi nghiệp từ năm 2012, ông đã kiên quyết đi theo con đường sản xuất sạch, nói không với hóa chất tẩy trắng dù gặp vô vàn khó khăn ban đầu. Chính sự kiên định với chất lượng đã giúp sản phẩm của công ty chinh phục được thị trường, từ chỗ thương hiệu chưa ai biết đến, đến nay đã xuất khẩu đi nhiều nước và liên tục nâng cấp nhà xưởng theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, khẳng định doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là khối vừa và nhỏ, đang là những người lính tiên phong trên mặt trận kinh tế, là nơi tạo ra phần lớn việc làm cho xã hội, là cái nôi của đổi mới sáng tạo và là lực lượng chủ chốt mang thương hiệu Việt Nam ra thế giới.

Từ chủ trương lớn, chính sách đã đi vào cuộc sống, trở thành động lực cho những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Ông Nguyễn Hồ Bảo Linh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đa Truyền thông Vạn Hoa, một doanh nghiệp trẻ tại Tây Ninh, cho biết: "Nghị quyết 68 của Chính phủ đã trở thành động lực quan trọng để doanh nghiệp nhỏ như Vạn Hoa mạnh dạn đổi mới, mở rộng hoạt động."

Đối mặt với những hạn chế về vốn và nhân lực, các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là tiếp cận vốn vay ưu đãi và khuyến khích sáng tạo đã giúp công ty xây dựng thành công hai sàn thương mại điện tử phục vụ cộng đồng là cholonghoa.com và vieclamgap.vn.

Ông Linh xem đây không chỉ là câu chuyện kinh doanh mà còn là cách góp phần chuyển đổi số, tạo hệ sinh thái thương mại điện tử gắn với lợi ích của người dân và doanh nghiệp tại Tây Ninh.

Thách thức và các giải pháp tháo gỡ

Tiềm năng là vô cùng to lớn nhưng để biến chúng thành hiện thực, Tây Ninh cần phải tháo gỡ hàng loạt "điểm nghẽn" đang cản trở doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, việc cần làm hiện nay của tỉnh là tạo môi trường kinh doanh thực sự minh bạch, một bộ máy hành chính kiến tạo và liêm chính... để mỗi quyết sách ban hành đều khơi thông nguồn lực thay vì tạo ra rào cản.

Nổi cộm nhất là vấn đề hạ tầng giao thông. Ông Huỳnh Huy Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, phản ánh tuyến đường độc đạo với tỉnh Tây Ninh cũ là Quốc lộ 22B đã quá tải, ùn ứ làm tăng thời gian đi lại và chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Cùng chung nỗi lo, ông Võ Thành Đạt, Tổng Giám đốc Cảng D&T Express, cho biết tình trạng trì trệ, ùn ứ hàng hóa thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng và hiệu quả kinh doanh. Ông Đạt cũng chỉ ra những vướng mắc trong vận tải đường thủy nội địa, khi các quy định còn chưa rõ ràng, thủ tục phức tạp, kéo dài, làm nản lòng doanh nghiệp.

Thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai và đầu tư, cũng là một rào cản lớn. Ông Cường cho biết nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi làm thủ tục, thường gặp trường hợp không có hẹn ngày trả kết quả hoặc hẹn ngày nhưng không giải quyết được phải trả hồ sơ đi lại nhiều lần. Bên cạnh đó, tình trạng quy hoạch treo nhiều năm khiến doanh nghiệp không thể triển khai dự án, lãng phí nguồn lực.

Một góc Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Một vấn đề đáng báo động khác là hiệu quả của các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, dù có nhiều chương trình hay nhưng việc triển khai chưa hiệu quả, phần lớn trong số đó phải trả lại ngân sách mà doanh nghiệp thì không nhận được hỗ trợ. Ngay cả các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đối tượng dễ bị tổn thương nhất, cũng chưa được quan tâm đúng mức và cần có chính sách riêng để hỗ trợ phục hồi.

Trước những trăn trở của cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã thể hiện một tinh thần cầu thị và quyết tâm hành động mạnh mẽ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út khẳng định: "Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là trách nhiệm của chúng tôi. Anh chị doanh nghiệp phát triển được thì chúng tôi mới có ngân sách."

Để giải quyết "điểm nghẽn" hạ tầng, ông Nguyễn Văn Út cho biết một kế hoạch đầu tư chưa từng có tiền lệ. Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh sẽ dành gần 35.000 tỷ đồng từ nguồn lực của mình để đầu tư cho giao thông. Tầm nhìn của tỉnh là quy hoạch các tuyến đường 8 đến 10 làn xe, biến Tây Ninh thành một "đại công trường giao thông," mở đường cho các khu công nghiệp phát triển.

Tỉnh đang xây dựng những chính sách đặc thù để tăng sức cạnh tranh, không phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm cũng cam kết tỉnh sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đối tác, doanh nghiệp đến đầu tư vào địa bàn.

Với một tầm nhìn rõ ràng, một quyết tâm chính trị mạnh mẽ và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, Tây Ninh đang hội tụ đủ các yếu tố để tạo nên một cuộc bứt phá ngoạn mục.

Con đường phía trước có thể còn nhiều gian nan nhưng với quyết tâm, sự đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp chính là nền tảng vững chắc nhất để Tây Ninh vươn mình./.