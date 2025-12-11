Tổng thống Trump đưa ra yêu cầu trong thỏa thuận bán Warner Bros

Tổng thống Donald Trump phản đối thỏa thuận bán Warner Bros. Discovery Inc. nếu thỏa thuận đó không bao gồm việc bán hoặc chuyển nhượng hãng tin CNN cho một công ty mới, điều này có thể gây rủi ro cho đề xuất từ Netflix Inc.

Trong cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhà Trắng vào ngày 10/12, ông Trump nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần phải đảm bảo rằng CNN là một phần của thỏa thuận, hoặc phải được bán riêng biệt.

Ông cho rằng những người hiện đang điều hành công ty và mạng lưới CNN, mà ông cho là “một nhóm người rất thiếu trung thực,” không đáng được phép tiếp tục công việc của mình. Ông Trump khẳng định rằng CNN nên được bán cùng với các tài sản khác.

Hollywood và Washington đã theo dõi sát sao những bình luận của Tổng thống Trump về thỏa thuận tiềm năng với Netflix, trong đó dịch vụ phát trực tuyến này sẽ tiếp quản hãng phim Warner Bros. và dịch vụ HBO Max, trong khi các kênh truyền hình cáp, bao gồm CNN, sẽ được tách riêng.

Giám đốc điều hành (CEO) David Ellison của Paramount Skydance Corp., đã đưa ra một đề nghị cạnh tranh, trong đó bao gồm cả các mạng lưới truyền hình cáp.

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng David Ellison đã hứa với ông Trump về những thay đổi sâu rộng tại CNN (kênh tin tức mà ông Trump đã phàn nàn trong một thời gian dài) nếu ông giành được quyền kiểm soát công ty mẹ của mạng lưới này. Con rể của ông Trump, Jared Kushner, cũng đã tham gia vào việc thiết lập tài chính cho đề nghị cạnh tranh của CEO Ellison.

Tuy nhiên, ông Trump cũng đã gặp Ted Sarandos, Giám đốc điều hành đồng sáng lập của Netflix, để bàn về thương vụ này. Tuy nhiên, ông vẫn chưa công khai ủng hộ bất kỳ đề nghị nào.

Khi được hỏi về sự tham gia của Kushner, ông Trump đã tránh trả lời, nhưng cho biết có thể ông sẽ tham gia vào quá trình xem xét quy định. Ông cũng nói thêm rằng quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tình hình và cho biết một số công ty tốt đang tham gia đấu thầu thương vụ./.

