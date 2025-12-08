“Hạnh phúc nhân ba”: Vietcombank đồng hành cùng khách hàng vun đắp tương lai

Trong bối cảnh người Việt ngày càng chú trọng đến quản lý tài chính cá nhân, việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng uy tín trở thành lựa chọn an toàn và thông minh. Với chương trình “Để hạnh phúc nhân ba,” mỗi khoản tiết kiệm không chỉ là con số, mà còn là cách mỗi người gửi gắm yêu thương và hy vọng cho tương lai.

Những niềm vui giản dị tạo nên hành trình ý nghĩa

Từ ngày 25/9/2025 đến 31/10/2025, Vietcombank đã triển khai chương trình “Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ” và ghi nhận mức độ tham gia từ đông đảo khách hàng. Theo thể lệ chương trình, mỗi khoản tiết kiệm đủ điều kiện sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số. Kết thúc chương trình, 31 khách hàng đã may mắn nhận thưởng với tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng.

Song song với chương trình quay số, khách hàng gửi tiết kiệm còn được tặng điểm VCB Loyalty, có thể quy đổi trực tiếp trên VCB Digibank để nhận các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho hội viên. Hàng nghìn món quà đã được khách hàng quy đổi trong giai đoạn đầu, cho thấy sức hút và sự thiết thực của chương trình.

Anh Bùi Quang Nam, một khách hàng tại chi nhánh Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, là chủ nhân giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng. Anh chia sẻ, khoản tiết kiệm này là số tiền anh để dành cho con trai chuẩn bị đi du học tại Úc năm tới. Không ngờ, chỉ với một sổ tiết kiệm dành dụm cho con trai đi học, may mắn lại bất ngờ ập đến với anh.

“Tôi chỉ gửi đúng một khoản, xem như khoản dành dụm cho con. Không ngờ lại gặp may mắn đến vậy,” anh Nam vui mừng chia sẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh Nam trúng giải thưởng có giá trị lớn như vậy. “Có đến hàng triệu mã dự thưởng như thế, nên tôi không nghĩ mình lại là người may mắn trúng giải. Đúng là có đầu tư, có may mắn!” anh Nam cười nói.

Cán bộ Vietcombank hướng dẫn anh Quang Nam hoàn thiện thủ tục liên quan sau khi nhận giải. (Ảnh: Vietnam+)

Trong ngày nhận giải, anh cũng đưa con trai đi cùng. Từ niềm yêu thương anh gửi đến con, anh lại nhận về niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. Đó cũng chính là giá trị mà Vietcombank mong muốn mang lại - khi khách hàng trao gửi niềm tin, hạnh phúc không chỉ trở lại với họ mà còn lan rộng đến cả gia đình.

Một câu chuyện truyền cảm hứng khác đến từ anh Võ Tấn Điệp là một trong những khách hàng của Vietcombank may mắn nhận giải nhất chương trình “Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ.” Từ khoản tiền chế độ mà anh dành dụm được, anh chọn gửi tiết kiệm tại Vietcombank đúng dịp chương trình khuyến mại diễn ra. Anh chia sẻ một cách giản dị: “Có đồng tiền nhàn rỗi thì mình nên gửi tiết kiệm để sinh lãi.” Lựa chọn ấy chính là một thói quen tài chính mà anh đã quen thuộc từ lâu.

Anh Võ Tấn Điệp (đứng giữa) nhận giải nhất trị giá 100 triệu đồng trong chương trình “Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ” tại Vietcombank Quảng Ngãi. (Ảnh: Vietnam+)

Vậy nên khi được thông báo trúng thưởng, anh vẫn không khỏi ngạc nhiên. “Thật sự rất bất ngờ vì không nghĩ mình lại trúng quay số ngẫu nhiên.” Điều đầu tiên anh làm là gọi cho “bà xã” - người bạn đồng hành luôn sát cánh cùng anh trong mọi quyết định. Câu chuyện nhỏ, nhưng chứa đựng sự ấm áp trọn vẹn trong gia đình.

Trong buổi trao thưởng, khi được hỏi có giới thiệu chương trình cho người quen không, anh cười hiền: “Nếu có tiền nhàn rỗi thì nên gửi tiết kiệm. Vừa sinh lãi và biết đâu còn gặp may mắn như tôi.”

“Để hạnh phúc nhân ba”: Giai đoạn 2, mở rộng quy mô và tăng cơ hội trúng thưởng

Tiếp nối thành công chương trình giai đoạn 1, từ 17/11/2025 đến 16/01/2026, Vietcombank triển khai giai đoạn 2 của chương trình với tên gọi “Để hạnh phúc nhân ba” tiếp tục mang tới nhiều cơ hội trúng thưởng hấp dẫn. Khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng (từ 30 triệu đồng trở lên) qua VCB Digibank hoặc tại quầy sẽ được cấp mã dự thưởng tham gia quay số với 101 giải thưởng, tổng trị giá 4,4 tỷ đồng, gồm: 01 giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng; 10 giải nhất trị giá 100 triệu đồng mỗi giải; 20 giải nhì trị giá 50 triệu đồng mỗi giải; 70 giải ba trị giá 20 triệu đồng mỗi giải.

Đặc biệt, vào các ngày vàng 25/11, 28/11, 10/12, 25/12, 31/12/2025 và 10/01/2026, khách hàng sẽ được nhân đôi mã dự thưởng, tăng gấp đôi cơ hội trúng giải.

Cán bộ Vietcombank hướng dẫn anh Tấn Điệp sử dụng các tiện ích số và phổ biến về chương trình giai đoạn 2 “Để hạnh phúc nhân ba” tại quầy. (Ảnh: Vietnam+)

Từ 12/11/2025 đến 31/12/2025, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng trên ứng dụng VCB Digibank hoặc tại quầy sẽ được cộng điểm VCB Loyalty tương ứng giá trị tiền gửi, cụ thể như sau: Khách hàng ưu tiên: 0,006% *số tiền gửi (tương ứng 6 điểm cho mỗi 100.000 VND); khách hàng thông thường: 0,003% *số tiền gửi (tương ứng 3 điểm/100.000 VND).

Điểm thưởng có thể đổi trực tiếp trên VCB Digibank thành các quà tặng, e-voucher mua sắm, ăn uống, nạp điện thoại hay ưu đãi đặc quyền, giúp mỗi khách hàng tận hưởng hành trình gắn bó với nhiều giá trị thiết thực hơn.

Nhân ba niềm vui ngay từ hôm nay

Vietcombank kỳ vọng giai đoạn 2 của chương trình sẽ tiếp tục mang lại hàng trăm giải thưởng mới, viết tiếp những câu chuyện đẹp từ giai đoạn 1. Với hơn 62 năm uy tín và vị thế dẫn đầu ngành tài chính - ngân hàng, Vietcombank cam kết mang tới cho khách hàng sự an tâm, minh bạch và những giá trị bền vững.

Chương trình “Để hạnh phúc nhân ba” đang được triển khai tại tất cả các điểm giao dịch và trên ứng dụng VCB Digibank. Mỗi khoản tiết kiệm hôm nay có thể mang tới niềm vui, sự an tâm và “hạnh phúc nhân ba” cho ngày mai./.

