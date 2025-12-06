Start-up trẻ Việt Nam lọt Top 10 cuộc thi khởi nghiệp quốc tế tại Hong Kong

Diễn đàn Kinh doanh Sở hữu trí tuệ châu Á (BIP Asia Forum) lần thứ 15 và Ngày hội Doanh nhân khởi nghiệp (E-day) lần thứ 17 do Hội đồng Phát triển thương mại và chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đồng tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong trong hai ngày 4-5/12.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, hai sự kiện thường niên này thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách, các công ty khởi nghiệp (start-up), dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, các trường đại học, sinh viên, cũng như những người xây dựng cộng đồng khởi nghiệp.

Dự án BioWraps - giải pháp của Công ty cổ phần Giải pháp BioWraps - đã lọt Top 10 Winner Startup Express International 2025 do Hội đồng Phát triển thương mại Hong Kong tổ chức.

Đây là giải pháp bao bì sinh học thân thiện môi trường, được sản xuất từ cellulose chiết xuất từ vỏ cam sành - phụ phẩm nông nghiệp Việt Nam, kết hợp cùng polymer phân hủy sinh học (PLA, PVA) và nano bạc kháng khuẩn.

Bao bì BioWraps mang đến lựa chọn xanh-an toàn-bền vững, thay thế nhựa truyền thống và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu ô nhiễm.

Anh Trịnh Công Qui - nhà sáng lập dự án BioWraps - chia sẻ đây là dự án tiên phong trong việc cung cấp giải pháp bao bì sinh học từ phế phẩm vỏ cam sành và vỏ trái cây sau chế biến tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Anh Trịnh Công Qui – Nhà sáng lập dự án BioWraps (ngoài cùng bên phải) chụp cùng các đội lọt vào Top 10 Winner Startup Express International 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện nay, rác thải nhựa đang trở thành vấn đề môi trường cấp bách toàn cầu, gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, do đó đội ngũ BioWraps đã phát triển thành công sản phẩm từ cellulose cực kì dồi dào của trái cây Việt Nam và có khả năng chịu tải tương đương bao bì nhựa truyền thống nhưng hoàn toàn không chứa vi nhựa hay hóa chất độc hại.

Anh Qui cho biết đội ngũ của BioWraps mong muốn có cơ hội tiếp cận với khách hàng trên toàn thế giới thông qua cuộc thi này, từ đó mở rộng thị trường và có cơ hội đặt văn phòng đại diện cũng như tìm kiếm đối tác tại Hong Kong.

Bên cạnh đó, nhóm cũng mong muốn được tiếp cận các nguồn quỹ đầu tư trong và ngoài nước để có thể lan tỏa những giá trị công nghệ xanh của Việt Nam đến với thế giới.

Đội ngũ BioWraps gồm các kỹ sư công nghệ sinh học-vật liệu, chuyên gia và các cố vấn là Giáo sư-Tiến sỹ từ các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín cũng như ban điều hành có kinh nghiệm trong khởi nghiệp xanh.

Dự án đã xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu, hệ thống thử nghiệm vật liệu và dây chuyền sản xuất pilot với công suất 2-5 tấn/tháng.

BioWraps đạt nhiều thành tựu như Top 10 Winner Startup Express International 2025, Top 8 HK Tech300 Vietnam Round, Top 12 Viet Nam-Japan Challenge 2025, Top 20 Giải pháp đô thị Bền vững toàn cầu năm 2025 do Các hiệp hội Liên hợp quốc lựa chọn, cùng sự đồng hành của nhiều đối tác chiến lược từ nhà máy chế biến trái cây, trường đại học đến doanh nghiệp F&B trong nước và quốc tế.

Hiện, BioWraps đã đưa các sản phẩm của mình đến 11 quốc gia, 3 châu lục và đang hướng tới thị trường Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Các sản phẩm chính của BioWraps gồm màng bọc thực phẩm sinh học, túi sinh học cho các doanh nghiệp F&B, bán lẻ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị và BioResin - vật liệu sinh học dạng hạt cho các nhà máy sản xuất bao bì theo yêu cầu.

Anh Trịnh Công Qui - Nhà sáng lập dự án BioWraps giới thiệu về các sản phẩm của công ty cho khách hàng. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Trong hai ngày tham gia triển lãm, dự án BioWraps đã nhận được nhiều sự quan tâm của các khách hàng chú trọng đến các sản phẩm thân thiện môi trường từ nhiều quốc gia.

Startup Express International 2025 trong khuôn khổ E-Day năm nay có 10 dự án start-up xuất sắc như abYcloud, Ecovolt Technologies, BioWraps….

E-Day quy tụ hơn 350 công ty khởi nghiệp về các dự án đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực như giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ xanh, thành phố thông minh, phát triển bền vững....

Thông qua các triển lãm, kết nối kinh doanh và hội thảo chuyên đề, E-Day đã kết nối các công ty khởi nghiệp với các nhà đầu tư và đối tác tiềm năng./.

