Australia kỳ vọng vào "siêu tổ hợp" trị giá 4,6 tỷ USD giữa OpenAI và NEXTDC

OpenAI vừa hợp tác với công ty điều hành trung tâm dữ liệu Australia NextDC Ltd. để xây dựng một tổ hợp máy tính quy mô lớn trị giá 7 tỷ AUD (tương đương 4,6 tỷ USD) tại Sydney, một động thái nhằm đẩy nhanh quá trình mở rộng của hãng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

OpenAI và NextDC sẽ hợp tác trong việc quy hoạch, phát triển và vận hành một "khu tổ hợp AI siêu quy mô thế hệ mới cùng một siêu cụm GPU quy mô lớn" tại khu vực Eastern Creek của Sydney, cách trung tâm thành phố khoảng 45km về phía tây.

Tổ hợp này này bao gồm một khuôn viên trung tâm dữ liệu AI siêu quy mô tại Sydney với NEXTDC và chương trình hợp tác đào tạo để xây dựng năng lực AI quốc gia, đánh dấu một trong những bước tiến lớn nhất của quốc gia này hướng tới điện toán quốc gia chuyên dụng cho khối lượng công việc AI tiên tiến.

Một thành phần cốt lõi của sáng kiến ​​là Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa OpenAI và NEXTDC, tạo thành nền tảng cho chiến lược dài hạn nhằm triển khai cơ sở hạ tầng AI quốc gia tại Australia.

Sự hợp tác này tập trung vào địa điểm trung tâm dữ liệu S7 của NEXTDC tại Eastern Creek ở Sydney, nơi dự kiến ​​sẽ đặt một khuôn viên AI siêu quy mô thế hệ tiếp theo và siêu cụm GPU quy mô lớn.

OpenAI dự định trở thành đơn vị cung cấp đầu tiên theo chương trình OpenAI for Countries, cho phép công ty mở rộng phạm vi tính toán khi năng lực mở rộng.

Thỏa thuận này nhằm hỗ trợ các khối lượng công việc cực kỳ nhạy cảm và quan trọng trong chính phủ, doanh nghiệp và nghiên cứu.

S7 dự kiến ​​sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu trong nhiều năm, thu hút hàng ngàn vị trí kỹ năng cao, cùng với các vị trí kỹ thuật dài hạn trong cơ sở hạ tầng và vận hành AI.

"NEXTDC sẽ tiếp tục triển khai nhà máy AI S7, tùy thuộc vào quy hoạch và phê duyệt của cơ quan quản lý," Craig Scroggie, Giám đốc điều hành của NEXTDC, viết trên LinkedIn. "Dự án phát triển trị giá hơn 7 tỷ đôla Australia (hơn 4,64 tỷ USD) này sẽ cung cấp năng lực tính toán độc lập cho chính phủ, tài chính, quốc phòng, nghiên cứu và doanh nghiệp."

"Nó sẽ hỗ trợ hàng ngàn việc làm có tay nghề cao và gián tiếp trong lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng, năng lượng và vận hành. Đây là cơ sở hạ tầng kỹ thuật số xây dựng quốc gia."

Khu đất này cũng được xây dựng để thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ kỹ thuật, sản xuất và chuyên môn trong nước khi các cơ sở AI mật độ cao tiếp tục mở rộng trên khắp Australia.

Phát triển lực lượng lao động gắn liền với tăng trưởng cơ sở hạ tầng AI

Bên cạnh quan hệ đối tác trung tâm dữ liệu, OpenAI đã công bố sáng kiến ​​nâng cao kỹ năng trên toàn quốc với CommBank, Coles và Wesfarmers.

Các tổ chức này sẽ hợp tác với Học viện OpenAI để cung cấp đào tạo kỹ năng AI cơ bản cho hơn 1,2 triệu người lao động và doanh nghiệp nhỏ.

Các chương trình đào tạo này nhằm giúp các tổ chức áp dụng AI với tốc độ tương đương với tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo rằng khoản đầu tư vào năng lực trung tâm dữ liệu của chính phủ được cân bằng với lực lượng lao động có khả năng sử dụng các công cụ AI một cách hiệu quả.

Giám đốc điều hành CommBank, Matt Comyn, cho biết: “Các doanh nghiệp nhỏ là xương sống của nền kinh tế Australia và là động lực của cộng đồng chúng ta, nhưng quá nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ nói với chúng tôi rằng họ đơn giản là không có thời gian hoặc sự tự tin để khám phá cách AI có thể giúp họ.

Chúng tôi muốn mọi doanh nghiệp nhỏ đều cảm thấy tự tin khi sử dụng các công nghệ kỹ thuật số như AI, cho dù họ đang khởi nghiệp, điều hành hay phát triển doanh nghiệp của mình.”

Các nhóm nội bộ của OpenAI sẽ hợp tác với Coles, Wesfarmers và CommBank để tạo ra các module học tập phù hợp với các lĩnh vực và quy trình làm việc hàng ngày của Australia. Việc triển khai trên toàn quốc dự kiến ​​diễn ra vào năm 2026.

NextDC. (Nguồn: datacenterdynamics.com)

Tăng cường hệ sinh thái đổi mới AI của Australia

Sáng kiến ​​này cũng bao gồm một chương trình khởi nghiệp mới dành cho các công ty AI mới nổi của Australia.

Được triển khai cùng với các công ty liên doanh Blackbird, Square Peg và AirTree, chương trình sẽ cung cấp khoản tín dụng API lên đến 15.000 USD, hỗ trợ cố vấn kỹ thuật và quyền truy cập vào các hội thảo về mở rộng quy mô, tuân thủ và an toàn. Các khoản tín dụng bổ sung sẽ được cung cấp cho những người tham gia các buổi hội thảo chuyên đề.

OpenAI cũng sẽ khởi động Ngày hội Nhà sáng lập hàng năm, quy tụ các công ty AI giai đoạn đầu của Australia tham gia các hội thảo sản phẩm, trình diễn và hướng dẫn từ các nhóm kỹ thuật của mình.

Một giai đoạn mới cho năng lực AI độc lập

OpenAI for Australia đánh dấu chương trình quốc gia đầu tiên của tổ chức tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nội dung cốt lõi của chương trình là sự hợp tác với NEXTDC, định vị S7 như một điểm neo tương lai cho năng lực GPU quốc gia được xây dựng để hỗ trợ thế hệ hệ thống AI tiếp theo.

Sự hợp tác này, kết hợp với việc phát triển kỹ năng và hỗ trợ khởi nghiệp, phản ánh động lực ngày càng tăng của cơ sở hạ tầng AI quốc gia và vai trò của các trung tâm dữ liệu trong việc cho phép triển khai AI an toàn, quy mô lớn trên khắp cả nước./.

