BlackRock: AI sẽ tiếp tục thống trị thị trường chứng khoán năm 2026

BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, dự báo trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường trong năm 2026.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng lường trước một chặng đường đầy biến động cho các nhà đầu tư, khi các hoạt động đầu cơ và việc sử dụng đòn bẩy tài chính làm gia tăng nguy cơ lặp lại đợt bán tháo mạnh như hồi tháng trước.

Bà Helen Jewell, Giám đốc đầu tư mảng cổ phiếu cơ bản khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) của BlackRock, ngày 4/12 nhận định rằng lợi nhuận từ các khoản đầu tư liên quan đến AI sẽ duy trì xu hướng tăng. Mặc dù vậy, sẽ có những giai đoạn thị trường hoài nghi về mức định giá hoặc triển vọng của ngành, khiến cổ phiếu biến động.

Bà cũng cảnh báo rằng thị trường sắp tới sẽ khó tránh khỏi những đợt rung lắc mạnh. Theo bà, nguyên nhân chính nằm ở việc dòng tiền đổ dồn quá mức vào một nhóm cổ phiếu và việc sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Các quỹ đầu cơ đang giao dịch với mức đòn bẩy gần kỷ lục. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra các đợt bán tháo ngắn hạn và dữ dội, nếu giá tài sản giảm buộc họ phải bán thanh lý để lấy tiền mặt đáp ứng yêu cầu của các bên cho vay.

Bà Jewell cho biết bà đang tăng cường mua vào cổ phiếu của các tập đoàn năng lượng và cơ sở hạ tầng điện của châu Âu, chẳng hạn như Siemens Energy.

Lý do là sự bùng nổ của AI và cuộc đua xây dựng các trung tâm dữ liệu mới đã thúc đẩy nhu cầu về tuabin, công nghệ lưới điện và năng lượng sạch.

Phát biểu riêng tại một phiên thảo luận, bà Jewell cho biết BlackRock vẫn giữ cái nhìn tích cực đối với cổ phiếu ngành quốc phòng, nhưng không còn lạc quan như thời điểm đầu năm.

Cổ phiếu ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng châu Âu đã giảm 8% trong tháng 11, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2024, trước những đồn đoán ngày càng gia tăng về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine./.

