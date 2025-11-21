Chứng khoán Mỹ đi xuống sau khi dữ liệu việc làm được công bố

Thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống do số liệu việc làm vừa công bố khiến nhà đầu tư ít kỳ vọng hơn vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, trong khi nỗi lo về bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn chưa hạ nhiệt.

Chỉ số Dow Jones khép phiên giảm 0,8% xuống 45.752,26 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 1,6%, chốt phiên ở mức 6.538,76 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm mạnh nhất, mất 2,2% xuống còn 22.078,05 điểm khi thị trường đóng cửa.

Nhà đầu tư theo dõi báo cáo lợi nhuận mà công ty sản xuất chip Nvidia công bố tối 19/11 cho thấy kết quả vượt kỳ vọng nhờ nhu cầu mạnh với các dòng chip tiên tiến.

Giám đốc điều hành Jensen Huang khẳng định ông không bận tâm trước các cảnh báo về bong bóng AI, nhân tố đã khiến thị trường toàn cầu biến động thời gian qua.

Còn Giám đốc điều hành Jim Reid tại Deutsche Bank nhận xét kết quả của Nvidia đã phần nào làm dịu những lo ngại này. Tuy nhiên, chuyên gia Adam Sarhan thuộc 50 Park Investments cảnh báo rằng mức định giá quá cao như hiện tại không thể duy trì được lâu dài.

Nvidia báo cáo kết quả kinh doanh tích cực, song dữ liệu việc làm tháng 9/2025 lại cho thấy tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tăng nhẹ, dù số việc làm mới vượt kỳ vọng.

Giám đốc phân tích Joshua Mahony tại Scope Markets, cho rằng báo cáo này khó làm thay đổi tình hình tại cuộc họp tháng 12/2025 của Fed, nơi Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất.

Đồng USD giao dịch trái chiều so với các đồng tiền chủ chốt sau báo cáo.

Báo cáo việc làm hôm 20/11 là bức tranh chính thức đầu tiên về thị trường lao động sau hơn hai tháng do đợt đóng cửa Chính phủ Mỹ kéo dài 43 ngày vừa kết thúc tuần trước.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên 20/11, chỉ số VN-Index tăng 6,99 điểm (0,42%), lên 1.655,99 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,8 điểm (0,3%), xuống 264,23 điểm./.

