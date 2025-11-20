Chứng khoán ngày 20/11: Thanh khoản ảm đạm, khối ngoại trở lại mua ròng

Phiên giao dịch ngày 20/11, VN-Index tăng nhẹ nhờ lực đỡ từ nhóm bluechip (các cổ phiếu lớn, vốn hóa cao, có thanh khoản tốt và ảnh hưởng mạnh đến chỉ số chung).

Thanh khoản chung trên các sàn duy trì ở mức thấp, nhưng khối ngoại quay lại mua ròng trên HOSE.

Chốt phiên 20/11, VN-Index tăng 6,99 điểm lên 1.655,99 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 681 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 19.675 tỷ đồng.

Toàn sàn có 120 mã tăng giá, 179 mã giảm giá và 68 mã đi ngang.Rổ VN30 ghi nhận 12 mã tăng, 13 mã giảm và 5 mã đi ngang, trong đó VJC tăng kịch trần.

Bộ ba cổ phiếu họ Vingroup gồm VIC, VHM và VRE đều tăng mạnh, đóng góp tích cực vào đà tăng chung.

Áp lực bán lan rộng tại nhóm chứng khoán, ngân hàng và dầu khí khiến VN-Index mở cửa phiên chiều thu hẹp đà tăng, nhưng lực cầu hồi phục tại các mã vốn hóa lớn giúp chỉ số đóng cửa trong sắc xanh.

Trái lại, HNX-Index giảm 0,8 điểm xuống 264,23 điểm, với hơn 55,8 triệu cổ phiếu được khớp, tương ứng giá trị gần 1.159 tỷ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng, 88 mã giảm và 65 mã đi ngang.

Các mã KSF (giảm 0,51%), VIF (giảm 6,29%), HUT (giảm 1,69%) và SHS (giảm 0,9%) tác động tiêu cực khiến chỉ số diễn biến bi quan.

UPCOM-Index giảm 0,13 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 24,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 417,8 tỷ đồng, với 111 mã tăng, 100 mã giảm và 97 mã đi ngang.

Về nhóm ngành, bất động sản là nhóm tăng mạnh nhất, chủ yếu nhờ VIC (tăng 3,4%), VHM (tăng 0,93%), CEO (tăng 1,27%), KDH (tăng 0,14%) và KBC (tăng 2,32%).

Đà tăng mạnh tiếp theo thuộc về nhóm công nghệ thông tin và công nghiệp.Ngược lại, dịch vụ truyền thông giảm mạnh, với các mã VGI (giảm 3,18%), CTR (giảm 1,08%) và FOX (giảm 0,49%).

Giao dịch khối ngoại trên HOSE là mua ròng hơn 237 tỷ đồng, tập trung tại VPB (181,11 tỷ đồng), SSI (134,86 tỷ đồng), VIC (123,45 tỷ đồng) và VIX (81,63 tỷ đồng). Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 3,8 tỷ đồng, chủ yếu ở SHS (8,8 tỷ đồng), VTZ (1,73 tỷ đồng), VFS (1,64 tỷ đồng) và PVI (1,13 tỷ đồng).

Kết thúc phiên 20/11, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phân hóa rõ nét. VN-Index duy trì sắc xanh nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu bluechip, đặc biệt là bộ tứ VJC, VIC, VHM và VPB, trong khi nhóm ngân hàng, chứng khoán và dầu khí vẫn chịu áp lực bán.

HNX-Index và UPCOM-Index giảm nhẹ, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Nhóm bất động sản, công nghệ thông tin và công nghiệp hỗ trợ thị trường, còn dịch vụ truyền thông giảm mạnh.

VN-Index dao động quanh mốc 1.650 điểm với thanh khoản thấp và các nhóm cổ phiếu phân hóa. Thực tế cho thấy, thị trường đang rơi vào trạng thái đi ngang suốt tháng 11 với dòng tiền giảm sút.

Nhà đầu tư khó kiếm lời khi tỷ lệ mã đỏ luôn nhiều hơn mã xanh và thị trường tăng chủ yếu do cổ phiếu trụ. Thị trường giằng co khi người "kẹp hàng" không bán, người mua mới thận trọng.

Giới phân tích dự báo phiên tới, thị trường tiếp tục biến động quanh mốc 1.650-1.660 điểm với lực cầu tập trung vào bluechip, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến các nhóm ngành và áp lực bán quay lại từ các cổ phiếu dẫn dắt./.

VN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp, tiến sát mốc 1.660 điểm Với những tín hiệu hiện tại, thị trường có thể tiếp tục duy trì xu hướng tích cực nếu thanh khoản được giữ vững và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong các phiên tới.