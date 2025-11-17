Sắc xanh lan tỏa, VN-Index vượt 1.650 điểm

Thị trường chứng khoán sáng 17/11 giao dịch tích cực với sắc xanh phủ rộng trên cả ba sàn.

VN-Index tăng mạnh hơn 16 điểm, vượt mốc 1.650 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn và bất động sản.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 16,39 điểm lên 1.651,85 điểm. Khối lượng giao dịch hơn 364,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 10.753,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 206 mã tăng, 94 mã giảm và 51 mã đi ngang.

Trên HNX, HNX-Index tăng 1,83 điểm lên 269,44 điểm, với hơn 40 triệu cổ phiếu, giá trị 872,2 tỷ đồng; toàn sàn ghi nhận 76 mã tăng, 45 mã giảm và 58 mã đi ngang.

UPCOM-Index tăng 0,68 điểm lên 120,77 điểm, khối lượng hơn 24,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 439,6 tỷ đồng; sàn UPCoM có 115 mã tăng, 73 mã giảm và 65 mã đi ngang.

Như vậy có thể thấy thanh khoản thị trường cải thiện, giá trị giao dịch HOSE sáng nay đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với phiên trước; HNX cũng tăng nhẹ về khối lượng và giá trị.

Nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt đà tăng, trong rổ VN30 có 25 mã tăng, chỉ 3 mã giảm và 2 mã đi ngang, phản ánh sự lan tỏa tích cực. VIC là điểm sáng nổi bật khi đóng góp tới lớn nhất cho đà tăng của chỉ số.

Nhóm bất động sản dẫn đầu thị trường với mức tăng 2,09%, nhờ loạt mã tăng mạnh: NVL tăng trần, VIC (tăng 3,22%), VHM (tăng 1,27%), KDH (tăng 1,59%), KBC (tăng 1,79%), PDR (tăng 2,25%), DXG (tăng 2,34%) và TCH (tăng 2,35%).

Nhóm công nghệ thông tin và nguyên vật liệu đều tăng trên 1% với những mã nổi bật như: Công nghệ thông tin với FPT (tăng 1%), CMG (tăng 1,31%), VEC (tăng 3,55%), DLG (tăng 1,84%). Cổ phiếu nguyên vật liệu: HPG (tăng 1,3%), GVR (tăng 2,29%), DCM (tăng 1,6%), DPM (tăng 1,05%), AAA (tăng 2,03%), TVN (tăng 2,56%).

Một số mã đơn lẻ tăng mạnh theo câu chuyện ngành. Theo đó, DGW tăng trần (tiêu dùng không thiết yếu); MSN tăng 2,18% (tiêu dùng thiết yếu); CII tăng 5,17% (công nghiệp).

Ngược chiều thị trường là nhóm dịch vụ truyền thông với VGI (giảm 2,42%) và CTR (giảm 1,4%).

Khối ngoại bán ròng 766,76 tỷ đồng trên toàn thị trường. STB bị bán mạnh nhất với 140,94 tỷ đồng. HPG dẫn đầu chiều mua ròng với 132,97 tỷ đồng, cao vượt trội so với các mã còn lại.

Diễn biến sáng 17/11 cho thấy dòng tiền đang quay lại rõ rệt, đặc biệt ở nhóm vốn hóa lớn và bất động sản, qua đó hỗ trợ các chỉ số duy trì đà tăng tích cực./.

