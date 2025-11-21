Chứng khoán Việt Nam sáng 21/11: Sắc đỏ lan rộng, VN-Index giảm hơn 17 điểm

Trong bối cảnh thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ, nhà đầu tư giao dịch thận trọng, sáng 21/11, sắc đỏ lan rộng trên các nhóm cổ phiếu, kéo VN-Index giảm sâu.

Tại nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng, chỉ còn 2 mã tăng giá, trong khi 22 mã giảm. Các cổ phiếu lớn như VCB, CTG, BID, TCB đều mất hơn 1%, gây áp lực giảm giá lên thị trường chung.Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế tại nhóm cổ phiếu chứng khoán.

Các mã trụ như SSI giảm hơn 2%, VND giảm 1,29%, HCM giảm 1,1%, SHS giảm 2,27%. Cổ phiếu ngành dầu khí chỉ còn PEQ giữ sắc xanh, trong khi PVC, PVB, POS, TOS, PVS, BSR, PVD, PLX, OIL đều giảm giá.

Cổ phiếu bất động sản diễn biến tiêu cực, các mã vốn hóa lớn như VHM, VIC, VRE, KDH… đều giảm. Rổ VN30 sáng nay có 28 mã giảm, chỉ 1 mã tăng và 1 mã đi ngang.

Cuối phiên sáng, VN-Index giảm 17,7 điểm xuống 1.638,29 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 326,4 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 8.767 tỷ đồng - mức thanh khoản thấp.

Toàn sàn có 243 mã giảm, 63 mã tăng và 34 mã đi ngang.HNX-Index giảm 2,84 điểm xuống 261,39 điểm, giao dịch hơn 31,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 671,1 tỷ đồng, với 93 mã giảm, 34 mã tăng và 44 mã đi ngang.

UPCOM-Index giảm 0,73 điểm xuống 118,78 điểm, khối lượng đạt hơn 22,3 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch hơn 287,7 tỷ đồng, toàn sàn có 117 mã giảm, 90 mã tăng và 113 mã đi ngang.

Nhìn chung, thị trường chứng khoán sáng 21/11 diễn biến tiêu cực trên diện rộng, thanh khoản duy trì ở mức thấp, nhà đầu tư vẫn giao dịch thận trọng./.

