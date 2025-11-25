Thị trường chứng khoán đảo chiều, VN-Index lùi về 1.660 điểm

Dưới áp lực bán mạnh, thị trường chứng khoán cuối cùng không trụ vững và đảo chiều giảm trong phiên chiều 25/11.

Kết thúc phiên 25/11, VN-Index dừng ở 1.660,36 điểm, giảm gần 8 điểm, trong khi HNX-Index mất 4 điểm, còn 257 điểm.

Sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhóm cổ phiếu tài chính khi SSI giảm tới 4,5%, nhiều mã khác như SHS, EIB, VND, MBS, ABB giảm 3-4%. Một số ít cổ phiếu vẫn giữ sắc xanh như HDB, LPB, VFS.

Nhóm bất động sản cũng chủ yếu giảm điểm với VRE, DIG, IDC, VHM, CEO, NVL, PDR, KHG đồng loạt mất điểm, chỉ một số mã như VIC, KBC, VPI đi ngược xu hướng.

Ngược lại, nhóm hàng hóa công nghiệp diễn biến tích cực với GEE, GEX, BMP, PAC, SJG tăng; trong đó GEE và PAC tăng kịch trần. VJC cũng ghi nhận sắc tím, duy trì đà tăng từ đầu phiên.

Dòng tiền có cải thiện trong phiên chiều, giúp giá trị giao dịch HOSE hôm nay tăng hơn 50% so với phiên trước, sàn HNX cũng có giá trị giao dịch tăng gấp đôi. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 30.000 tỷ đồng, cho thấy lực bắt đáy đang mạnh dạn hơn.

Khối ngoại vẫn gây áp lực lên thị trường chung khi họ bán ròng khoảng 400 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức hàng nghìn tỷ đồng đầu tuần.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 356 tỷ đồng, SSI dẫn đầu với 192 tỷ đồng, VIC và VHM lần lượt bị xả 136 tỷ đồng và 123 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng 12 tỷ đồng, còn UPCOM bán ròng 55 tỷ đồng.

Phiên giảm hôm nay cho thấy thị trường vẫn trong trạng thái phân hóa mạnh. Áp lực bán tập trung vào nhóm cổ phiếu tài chính và bất động sản, trong khi các mã như VJC, GEE, PAC lại được săn đón.

Dòng tiền cải thiện, lực mua bắt đáy gia tăng trong phiên chiều, nhưng khối ngoại vẫn duy trì áp lực bán ròng, nhắc nhở rằng sự phục hồi chưa đồng đều.

Giới phân tích cho rằng nhà đầu tư cần cân nhắc cơ hội và rủi ro, lựa chọn cổ phiếu có dòng tiền ổn định, dự án và kết quả kinh doanh rõ ràng.

Diễn biến thị trường chứng khoán phiên hôm nay cũng phản ánh xu hướng thị trường chuyển sang giai đoạn điều chỉnh chọn lọc, mở ra cơ hội cho các chiến lược đầu tư thận trọng, tập trung vào cổ phiếu chất lượng và khả năng tạo lợi nhuận bền vững./.

Chứng khoán Việt Nam: VN-Index vượt mốc 1.670 điểm nhờ cổ phiếu trụ Dù VN-Index vẫn duy trì được sắc xanh nhờ một số cổ phiếu dẫn dắt nhưng việc sắc đỏ lan rộng cho thấy rủi ro điều chỉnh vẫn còn hiện hữu trong các phiên tới.