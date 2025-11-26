Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm nhờ lực đẩy từ Fed

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 25/11 tiếp tục tăng điểm, dẫn đầu là chỉ số Dow Jones, khi một loạt dữ liệu kinh tế ủng hộ khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất thứ ba và cũng là lần cuối cùng trong năm vào tháng 12 tới, trong khi sự suy yếu của lĩnh vực công nghệ đã hạn chế đà tăng của chỉ số Nasdaq Composite.

Chỉ số Dow Jones tăng 664,18 điểm, tương đương 1,43%, lên 47.112,45 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 60,77 điểm, tương đương 0,91%, lên 6.765,89 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 153,59 điểm, tương đương 0,67%, lên 23.025,59 điểm.

Một loạt dữ liệu kinh tế đã được công bố, phần lớn ủng hộ quan điểm cho rằng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới, nhưng các báo cáo chính thức vẫn chưa được công bố do sự chậm trễ liên quan đến tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài gần đây.

Bộ Thương mại và Bộ Lao động Mỹ đã lần lượt công bố báo cáo tháng 9/2025 về doanh số bán lẻ và giá của nhà sản xuất, cho thấy chi tiêu đã giảm và lạm phát tiếp tục hạ nhiệt.

Dữ liệu gần đây hơn của tổ chức nghiên cứu Conference Board cho thấy lòng tin tiêu dùng giảm mạnh hơn dự kiến, với chỉ số về kỳ vọng ngắn hạn giảm gần 12%.

Theo nhà chiến lược thị trường Paul Nolte của công ty cung cấp dịch vụ quản lý tài sản toàn diện Murphy & Sylvest ở Elmhurst, Illinois, các thống đốc Fed đã nói cần phải cắt giảm lãi suất trong tháng 12/2025, khi thị trường việc làm suy yếu nghiêm trọng. Các nhà giao dịch hiện nhận định khả năng Fed cắt giảm lãi suất là 84,7%, so với 50,1% một tuần trước.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 25/11 chỉ số VN-Index giảm 7,62 điểm, hay 0,46%, xuống 1.660,36 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 3,92 điểm, hay 1,5%, xuống 257,3 điểm./.

